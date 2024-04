Crunchyroll, la plateforme bien connue des amateurs d'anime, vient d'annoncer une mise à jour significative qui promet d'enrichir l'expérience utilisateur. Et on peut dire que c'était attendu depuis très longtemps par tout le monde. Une excellente nouvelle pour une partie des utilisateurs, comme vous allez le voir. Voilà ce que l'on peut apprendre sur le sujet, même si cela était annoncé depuis quelques semaines

Crunchyroll s'améliore beaucoup

Ainsi, à partir du 22 avril 2024, les utilisateurs Premium de Crunchyroll peuvent bénéficier de la nouvelle fonctionnalité de Profils Multiples. Permettant à chaque compte de créer jusqu'à cinq profils distincts. Cette innovation répond à une demande croissante pour une expérience plus personnalisée et organisée lors de la consommation de contenu en streaming.

Finalement, avec cette mise à jour, chaque profil pourra être personnalisé avec un avatar choisi parmi une sélection de personnages issus de plus de 30 séries anime différentes. Cette personnalisation va au-delà de l'esthétique : elle s'accompagne de recommandations sur mesure, adaptées aux préférences de visionnage de chaque utilisateur. De plus, les options de contrôle parental intégrées à chaque profil permettront aux familles de gérer plus efficacement l'accès aux contenus. Assurant ainsi une expérience adaptée à tous les âges. Pas mal non ?

De bonnes nouvelles

En fait, les membres Premium de Crunchyroll bénéficieront non seulement de la possibilité de créer plusieurs profils, mais aussi de fonctionnalités supplémentaires telles que les Crunchylists personnalisées. Ces listes permettront aux utilisateurs de sauvegarder et de catégoriser leurs animes préférés selon leurs envies. Ce qui est particulièrement opportun avec l'arrivée de la nouvelle saison anime du printemps 2024. Parmi les titres attendus figurent My Hero Academia Saison 7 ou encore Kaiju No. 8 et le très attendu retour de Black Butler.

Un autre avantage notable de cette mise à jour est la capacité pour plusieurs utilisateurs de regarder des contenus. En streaming simultanément sur différents profils ! Cela signifie que les membres d'un même foyer peuvent profiter de leurs séries préférées. En même temps, sans interférer avec les choix ou les recommandations des autres, renforçant ainsi l'expérience utilisateur individuelle tout en maintenant une harmonie collective.