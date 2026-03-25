La magie est officiellement de retour à Poudlard. Après une photo officielle, HBO dévoile un premier teaser de la future série Harry Potter un an avant sa sortie.

Ce pourrait bien être l'une des séries les plus importantes de ces prochaines années. La série Harry Potter n'arrivera pas avant l'année prochaine, mais, déjà, HBO a décidé rouvrir les portes de Poudlard avec un tout premier teaser. Le public du monde entier découvre aujourd'hui ce à quoi ressemblera la nouvelle adaptation de l'œuvre de J. K. Rowling.

La série Harry Potter prend vie et précise sa sortie

Après le succès littéraire, Harry Potter est devenu un phénomène sans précédent sur grand écran. 15 ans après le dernier film, HBO prend le relai pour proposer sa propre version de l'histoire du jeune apprenti sorcier qui fera trembler Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. Bien que la série ne doive arriver que l'an prochain, le network prend les devants en dévoilant les premiers aperçus.

Hier, nous découvrions ainsi la première photo officielle du jeune Harry en tenue de Quidditch. Mais aujourd'hui, HBO passe un autre cap avec un premier teaser venant ranimer la magie dans le cœur des fans de la première heure, tout en mettant des étoiles dans les yeux d'un nouveau public prêt à grandir avec tous ces jeunes sorciers en devenir.

La série Harry Potter à l'école des sorciers rassemblera à l'écran tout un nouveau panel de comédiennes et comédiens. Ainsi, Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton auront l'honneur de reprendre les rôles respectifs d'Harry, Ron et Hermione. À leur côté, des acteurs de réputation s'embarquent eux aussi dans ce long projet. Nous retrouverons notamment John Lithgow dans la peau d'Albus Dumbledor, Janet McTeer dans cette du professeur McGonagall, Paapa Essiedu dans la robe de Severus Rogue ou encore Nick Frost derrière la barbe du grand Hagrid.

Ce teaser trailer se conclut en plus par une belle surprise. La série Harry Potter, initialement annoncée pour 2027, sortira finalement pour Noël 2026. Elle sera disponible en France sur HBO Max et, de ce fait, via des services de streaming comme Canal+.