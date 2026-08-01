Spider-Man Brand New Day est parti pour être LE plus gros carton de l'année au box office mondial. La sortie en France affiche des scores phénoménaux. Nous avons pu le voir en salle, alors on vous en parle.

Spider-Man Brand New Day atteint déjà les sommets du cinéma en France. Outre ses notes plus que chaleureuses du public et de la presse, il a déjà tout explosé dans l'Hexagone. Promettant d'atteindre des chiffres plus égalés depuis des années, ce quatrième volet avec Tom Holland rappelle de nouveau combien la force de frappe de l'Homme-araignée est impressionnante. Même si nous avons quelques réserves après l'avoir vu au cinéma, on ne peut qu'applaudir la performance.

Spider-Man Brand New Day explose les compteurs des cinémas français

Toutes les salles étaient complètes mercredi pour la séance du soir de Spider-Man Brand New Day. Et pour cause, avec 650 130 entrées dès son premier jour, le film est tout bonnement le 10ᵉ meilleur démarrage de l'histoire en France. C'est également le 3ᵉ meilleur démarrage pour un film Sony par chez nous. Un double exploit, donc, pour l'Homme-araignée.

Plus concrètement, nous n'avions pas connu un tel enthousiasme en France depuis 2019, année de sortie de Far From Home et d'Avengers Endgame. Spider-Man Brand New Day se classe d'ailleurs juste après la dernière réunion des super-héros du MCU, soit en 3ᵉ position des démarrages pour des films Marvel en France :

Spider-Man 3 (2007) : 804 345 entrées Avengers: Endgame (2019) : 692 142 entrées Spider-Man: Brand New Day (2026) : 650 130 entrées Spider-Man 2 (2004) : 502 494 entrées Spider-Man (2002) : 480 288 entrées No Way Home (2021) : 476 494 entrées Far From Home (2019) : 453 503 entrées Avengers: Infinity War (2018) : 405 058 entrées Thor: Love and Thunder (2018) : 343 235 entrées Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022à : 335 459 entrées

Un Peter Parker brisé, mais peut-être pas assez encore

Comme beaucoup parmi vous sûrement, il nous tardait de découvrir cette nouvelle aventure de l'Homme-araignée sur grand écran. Après des mois et des mois de rumeurs sur le casting, sur les personnages et même d'analyses des diverses bandes-annonces de Spider-Man Brand New Day, le grand jour est finalement arrivé. Nous l'avons vu cette semaine et… on en ressort tiraillés, entre enthousiasme pour certaines idées et quelques réserves.

Qu'on le dise tout de suite : Spider-Man Brand New Day nous régale par son sens du spectacle et de grandeur. L'Homme-araignée brille par son agilité dans chaque traversée de New York et chaque affrontement. Destin Daniel Cretton nous abreuve même de quelques idées de mise en scène plutôt brillantes, nous donnant bon espoir pour son prochain projet (le film live-action Naruto). Il sait aussi préserver l'humour du jeune héros tout en accentuant quand il faut ses vagues de force brute.

Seulement, on nous promettait un Peter Parker plus que brisé et solitaire après les événements de Spider-Man No Way Home. Sauf que le film ne nous raconte pas vraiment cette partie de lui. Brand New Day n'est pas tant le récit des souffrances d'un jeune homme devenant adulte, qu'un film de transition entre deux ères. C'est pourquoi, malgré toute l'empathie pour ce Spidey, on ne retrouve pas la puissance émotionnelle d'un The Amazing Spider-Man 2.

Puis, tout est un peu trop facile dans ce Spider-Man Brand New Day. En 2h25 de film, on nous raconte trop et pas assez à la fois. C'est un peu comme si on avait voulu nous raconter deux films à la fois, celui sur Peter sur le point de se reconstruire et celui sur l'affrontement de Spider-Man. Deux aspects qui peinent à se mêler efficacement, et ce, alors même que l'idée de l'antagoniste, à l'aube de ce que promettent les nouveaux films Avengers, pouvait être un brillant coup d'éclat. Même si on se réjouit de le découvrir, la menace anxiogène de la première heure perd en efficacité dans la seconde moitié du film pour un dénouement qui manque de panache.