L'anime sanglant Chainsaw Man se prépare enfin à faire son vrai retour après 4 ans d'absence quasi totale des écrans. Mais maintenant il est temps, MAPPA a dévoilé le premier trailer pour la suite.

C'est un des anime qui a laissé tout le monde bouche bée ces dernières années. Après avoir remarqué sur papier, Chainsaw Man a fracassé le petit écran en 2022 avec une première saison choc et un opening culte. Depuis, 4 ans ont passé et le manga de Tatsuki Fujimoto a eu le temps de se conclure pas plus tard qu'en mars 2026. Maintenant, les fans n'attendent plus qu'une chose : pouvoir découvrir la suite des aventures des Devil Hunters. Ça tombe bien, car MAPPA vient de sortir une bande-annonce pour la prochaine saison.

Chainsaw Man donne un avant-goût de l'arc des Assassins

Depuis décembre 2025, les fans de Chainsaw Man sont sur les dents pour découvrir la suite de l'anime. La prochaine saison, annoncée lors du dernier Jump Festa, marquera le retour de la série phénomène de 2022 après un passage de la licence par le cinéma. En effet, le public a pu se rendre en salle l'année passée pour découvrir le film Reze Arc, une bonne mise en bouche avant ce qui vous attend dans la suite.

Il est temps à présent pour l'adaptation du manga de Tatsuki Fujimoto de passer à la suite. La saison 2 de Chainsaw Man s'apprête à transposer l'arc des Assassins. Ce sera le moment pour Denji d'échapper et d'affronter de nouvelles figures qui en ont après lui. Le danger va monter d'un cran et MAPPA semble bien décidé à vous le faire ressentir dans les futurs épisodes.

Le studio d'animation, à qui on doit aussi Jujutsu Kaisen et Hell's Paradise, a profité de son événement communautaire pour ses 15 ans afin de dévoiler un nouvel aperçu de la saison 2 de Chainsaw Man. Ce second trailer mise sur une ambiance inquiétante et haletante, qui donne tout de suite le ton pour l'arc des Assassins. Comme toujours avec la série, MAPPA a le sens du spectacle, entre la musique, le choix des scènes et, bien sûr, l'introduction de Kobeni's car, que les fans vont adorer retrouver dans la suite. Maintenant, nous n'attendons plus qu'une fenêtre de sortie !