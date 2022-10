Un nouvel anime incontournable se profile sur Crunchyroll. En 2016, Tatsuki Fujimoto se faisait une place dans le milieu du manga en livrant sa vision désabusée et psychotique du post-apocalyptique avec Fire Punch. L’œuvre mélangeait les genres et les sujets crus, tous subvertis par le mangaka.

Deux ans plus tard, il remet le couvert avec Chainsaw Man, un seinen brutal publié dans le fameux magazine Shonen Jump, maison de One Piece, Dragon Ball, Naruto. En l’espace de quelques années seulement, il est devenu l’un des mangas les plus populaires de la nouvelle génération. Là où la majorité des autres œuvres atteignent des sommets de popularité grâce à leur adaptation sur petit écran, Chainsaw Man suit la tendance inverse.

Avec plus de 750 000 copies vendues rien que dans l’Hexagone en seulement 11 tomes, il s’est placé dans le top 10 des mangas les plus vendus au Japon l’an passé. Un succès qui va continuer à croître avec la diffusion de la saison 1 de Chainsaw Man, disponible dès ce 11 octobre 2022 sur Crunchyroll. On vous explique pourquoi c’est l’anime à ne pas louper cette année.

Pourquoi Chainsaw Man est un tel phénomène ?

En cette période foisonnante pour les fans d’anime, des dizaines de productions sortent sur les plateformes de streaming. Entre nouvelles saisons et nouveautés, il est possible de rater certaines pépites. Déjà très apprécié parmi les fans du genre mais méconnu du grand public, Chainsaw Man a tout pour s’imposer comme l'adaptation incontournable de cette fin d’année. Rien qu’en 2021, il était déjà le septième manga le plus distribué dans l’Archipel avec plus de cinq millions de copies écoulées. Une popularité comparable à Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen que l'œuvre doit en grande partie à son histoire brute, son, univers singulier, virant souvent au gore.

Chainsaw Man prend place dans un monde alternatif proche du nôtre où les humains côtoient des démons créés par leurs propres peurs et angoisses. Plus ces sentiments sont forts, plus les créatures générées sont puissantes et torturent aisément les pauvres petits humains. Pour lutter contre cette menace nouvelle, les Devil Hunters ont émergé. Ces spécialistes de l'éradication démoniaque sont généralement dotés de pouvoirs surnaturels que certains d'entre eux acquièrent en nouant des pactes avec des démons mineurs. Denji, l'archétype du raté dans la société, hérite des dettes de son père. Pour les rembourser, il s’allie à Pochita, son chien-tronçonneuse, qui l’aide à devenir l’un des membres de cette section spéciale anti-démon. Ainsi naît le fameux Chainsaw Man, qui s’apprête à vivre une année mouvementée ponctuée de confrontations musclées.

Cette intrigue de fond prend une toute autre ampleur à mesure que les enjeux montent en puissance et que l’histoire file à une allure vertigineuse. Ce qui rend le manga si spécial, c’est cet attrait qu’a l’auteur à écrire des liens désespérés qui unissent les différents personnages, leurs désirs ardents et leurs histoires personnelles torturées, et à les raconter avec un humour noir et un cynisme comme on les aime. L’évolution de ce casting attachant à sa manière, rythmée au gré de combats d'une qualité exquise, est le cœur battant de cette œuvre qui fait office d’OVNI dans les colonnes du Shonen Jump. Chainsaw Man n’hésite pas à jouer des codes de la formule du magazine, essorée au fil des années, pour mieux les subvertir et les déconstruire pour nous livrer une vision plus terre-à-terre, viscérale et brutale.

Des talents d’exception pour donner vie à cet univers impitoyable

Pour donner vie à cette déconstruction des codes du shonen et aux carnages des combats, c’est l’un des studios les plus prestigieux de l’industrie qui est aux commandes : MAPPA. Un nom connu pour Jujutsu Kaisen et la dernière saison de L’Attaque des Titans qui promet une adaptation d’une grande qualité et un travail d'orfèvre pour les animations et les chorégraphies. Le géant de l’animation s’est également entouré de talents d’exception pour assurer le spectacle.

L’anime de Chainsaw Man a été confié à de grands noms de l’industrie à commencer par Ryu Nakayama qui a fait des merveilles sur Jujutsu Kaisen et Rising of the Shield Hero. Il est épaulé par Tatsuya Yoshihara (Black Clover, BlazBlue Alter Memory) en tant que directeur de l’action, Yusuke Takeda (Berserk: The Golden Arc, Ghost in the Shell: SAC) pour la partie artistique. Fer de lance des anime, la partie audio a quant à elle été chapeautée par Kensuke Ushio (Devilman Crybaby, A Silent Voice). L’opening, KICK BACK, est signé Kenshi Yonezu, tandis que l’anime aura la particularité de proposer 12 ending différents tous proposés par un artiste différent.

Un anime sans concession et sans censure

C’est davantage sur la brutalité de l'œuvre que les lecteurs attendent l’anime Chainsaw Man au tournant. Violence graphique et sexualité troublée sont souvent au cœur des intrigues. Le manga régale constamment les fans avec des combats d’une qualité sans pareille où la sensation de vitesse prend au souffle les lecteurs. C’est un délicieux chaos démesuré où sang et membres fusent de partout, une véritable ode au carnage. Et l’adaptation ne fera pas dans la dentelle non plus.

MAPPA a confirmé à de multiples reprises que l’anime ne sera pas censuré et toutes ces caractéristiques devraient être intactes afin de conserver l’approche sans concession de l'œuvre. « Nous voulons que le contenu soit aussi brut que le manga. On ne va pas censurer quoi que ce soit. On veut rester le plus fidèle possible au matériel d'origine » a déclaré Manabu Otsuka, président du studio. Le charme de Chainsaw Man, de ses joutes joyeusement bordéliques et ses carnages infernaux, devrait donc être le même pour l’anime, aussi gore et sanglant que le manga. Tous les signaux sont au vert pour découvrir ce phénomène qui déchiquète tout sur son passage dans les meilleures conditions possibles. Ce sera disponible dès ce 11 octobre 2022 en exclusivité sur Crunchyroll.