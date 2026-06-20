Vous n'en avez clairement pas finit avec l'anime Jujutsu Kaisen. Bien que le manga se soit achevé, l'adaptation continue et la suite promet un retour complètement fou.

Ça va cogner très fort. Jujutsu Kaisen n'a pas fini d'adapter l'un de ses arcs les plus sombres à l'écran. La bataille fatidique continuera dans une saison 4 qu'on sait déjà être en production. Bien qu'il y ait eu quelques changements en coulisses pour la suite, le studio MAPPA semble se surpasser une fois de plus pour la suite de l'anime. Découvrez le premier trailer de la partie 2 de la Traque meurtrière.

Jujutsu Kaisen fait monter la tension dans le trailer de la saison 4

C'était dit, nous aurions des annonces autour de Jujutsu Kaisen pour les 15 ans de MAPPA. Et le studio n'a pas failli à sa parole. Hier, il a tenu une longue conférence en direct afin d'échanger avec une tonne d'invités sur les séries qui ont marqué son histoire. L'œuvre de Gege Akutami était évidemment au rendez-vous, avec une belle démonstration visuelle pour l'occasion.

MAPPA a ainsi dévoilé le premier trailer officiel pour la saison 4 de Jujutsu Kaisen. La partie 2 de la Traque meurtrière fait revenir Yuji et ses compagnons d'infortune, toujours en prise avec le terrible jeu qui les occupe. Ce premier aperçu donne à voir les joueurs qui vont prendre part au combat dans la suite, avec la promesse de combats aussi impressionnants que sanglants. Tout ce qu'il faut pour donner envie à Sukuna de libérer son potentiel pour un affrontement très (très) attendu.

Malheureusement, pas de date de sortie pour cette fois. Mais les premières images ont de quoi rassurer les fans de Jujutsu Kaisen, malgré le départ de Shōta Goshozono, le réalisateur des trois premières saisons. Certains internautes commentent d'un modeste « Magnifique »1, 2 quand d'autres sont plus extatiques : « C'est ptn d'excellent »3, « C'est tellement énorme »4 peut-on lire, et même « C'est même pas sorti que c'est déjà le meilleur anime de 2027 »5. Espérons que ce dernier ait raison que JJK fasse son retour l'an prochain !