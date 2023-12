Captain America 4 Brave New World au point mort ? L'un des prochains gros films Marvel donne de ses nouvelles et c'est plutôt préoccupant pour le projet.

Ca ne semble pas mieux aller pour l'écurie Marvel qui lutte considérablement afin de donner vie à ces prochains films et séries. Alors certes, il y a eu le COVID-19 et la grève à Hollywood, mais le souci est plus profond. Face aux critiques et à quelques bides, la stratégie globale de la maison des super-héros est en train de changer. Deadpool 3 et la série Echo pourraient ouvrir la voie à des productions plus « matures », et la société aimerait lâcher un peu de lest sur le concept de films et séries ultra connectés. Les galères s'enchainent pour de nombreux projets tels que Captain America 4.

Le développement très compliqué de Captain America 4

Pour l'instant, c'est compliqué de s'emballer ou d'être un tant soit peu rassuré pour Captain America 4 Brave New World. La principale raison à cela, c'est le réalisateur choisi pour narrer les nouvelles aventures du super-héros patriote. Marvel Studios a confié son personnage iconique à Julius Onah, le cinéaste du film Netflix The Cloverfield Paradox. Mais après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et le metteur en scène se révèlera peut-être... ou pas.

Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'une projection test organisée en novembre s'est très mal déroulée. À la suite de celle-ci, Disney et Marvel aurait pris la décision de décaler Captain America 4 en 2025, de couper des scènes et d'en tourner de nouvelles. Et le film sortira bien le 12 février 2025 en France et non en 2024. Il est vrai aussi que mettre en boîte d'autres séquences, ce qu'on appelle les reshoots, n'est pas inédit pour Marvel. Mais ça arrive dans un contexte où le long-métrage aurait été accueilli plutôt tièdement.

D'après les informations de Deadline, la situation de Captain America 4 est encore plus instable puisque le dernier scénariste aurait pris son envol. C'est le quatrième depuis que ce quatrième opus est en gestation. Pour éviter de couler le rafiot, Marvel Studios aurait demandé à Matthew Orton d'intervenir pour écrire des scènes et apporter de nouveaux éléments. Qui est-ce ? C'est la plume derrière la série Disney+ Moon Knight avec Oscar Isaac. Récemment, on apprenait déjà la perte du scénariste d'Avengers 5 The Kang Dynasty. Une loi des séries qui ferait mieux de s'arrêter au plus vite pour la maison des super-héros et la firme aux grandes oreilles.

Harrison Ford et Anthony Mackie sur le plateau de Captain America Brave New World. Crédits : Marvel.

Un absent et une actrice de retour

Il est encore trop tôt pour enterrer Captain America 4 Brave New World, mais on peut s'interroger sur le résultat final à la vue des difficultés rencontrées. D'autant que cette fois-ci, Marvel ne pourra plus compter sur l'aura de Chris Evans. L'acteur ne reviendra ni dans cet opus ni dans la franchise, sauf si une idée en béton armé tombe du ciel.

Ça a été une aventure incroyable et le personnage est si cher à mes yeux. Le rôle n'est même plus le mien. C'est celui d'Anthony Mackie. Même pour une différente incarnation, non pas en tant que Captain American, mais Steve Rogers, cela me semblerait... J'hésiterais beaucoup simplement parce que c'est un chapitre de ma vie professionnelle que j'aime. J'aime ce que ces films ont accompli et revisiter le personnage, en risquant de prolonger de manière bizarre cet héritage, serait regrettable si ça ne fonctionnait pas. Donc il faudrait une recette presque parfaite et ce n'est peut-être pas à l'ordre du jour. Chris Evans dans le Disney D23 Podcast.

En revanche, le retour de Liv Tyler dans la peau d'Élizabeth Ross a été confirmé en mars dernier. Des photos du plateau de Captain America 4 ont leaké sur la Toile et la montrent en train d'assister à un enterrement. Après plus de 15 ans d'absence, l'actrice resigne donc pour une apparition dans le MCU. On ne l'avait plus revu depuis L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier.