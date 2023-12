Sans conteste, Deadpool 3 est l'un des filmls les plus attendu du coté de chez Marvel, si ce n'est le plus attendu. Et justement, on apprendre quelques croustillantes informations à son sujet.

Le dernier chapitre de la saga Deadpool promet une reprise spectaculaire pour des personnages adorés. Ryan Reynolds endosse à nouveau le costume de Wade Wilson, mieux connu sous le nom de Deadpool, et il est rejoint par Hugh Jackman, qui renfile les griffes de son personnage légendaire, Wolverine. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là...

Deadpool 3 fait revenir un méchant très apprécié

Le tournage de Deadpool 3 a révélé des images impressionnantes, avec l'apparition d'un personnage Marvel très apprécié. On doit cette information aux indiscrétions du journal britannique Mirror. Via les photos de tournage, on peut notamment admirer une scène où Deadpool est vu portant la tête décapitée de Dents-de-sabre. Cette scène est le résultat d'un affrontement féroce entre Wolverine et son ennemi de longue date. Le tout dans un décor de désolation.

Pour mémoire, Dents-de-Sabre, connu sous le nom de Victor Creed dans l'univers Marvel, est un personnage emblématique souvent présenté comme l'un des principaux antagonistes de Wolverine. Il est un mutant doté de pouvoirs tels qu'une force, une agilité et des sens surhumains, en plus d'un facteur de guérison rapide qui lui permet de récupérer de blessures mortelles et ralentit son vieillissement. Physiquement, Dents-de-Sabre se distingue par sa grande taille, ses canines saillantes et ses griffes tranchantes, évoquant l'apparence d'un félin.

En fait, la personnalité de Dents-de-Sabre est caractérisée par sa brutalité et sa soif de violence. Contrairement à Wolverine, qui lutte contre ses instincts bestiaux, Dents-de-Sabre les embrasse, souvent avec une cruauté jouissive. C'est cette différence fondamentale qui façonne le conflit entre ces deux personnages. Bien qu'ils partagent des origines et des capacités similaires. Dans la franchise cinématographique X-Men, il a été interprété par différents acteurs, dont Liev Schreiber et Tyler Mane, chacun apportant sa propre interprétation du personnage.

Le bal des anciens

Ce nouveau film marque le grand retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, qu'il avait interprété pour la dernière fois dans Logan en 2017. Il retrouve Ryan Reynolds, avec qui il avait collaboré dans X-Men Origins: Wolverine en 2009. Plusieurs membres du casting des précédents films Deadpool reviennent également, y compris Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa. D'autres acteurs tels que Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna et Stefan Kapičić sont également de la partie. Jennifer Garner fait un retour notable en reprenant son rôle d'Elektra, près de 20 ans après sa dernière apparition dans ce rôle.

Bref, ça sent très bon pour les fans