En prévision du mois de décembre 2026, voici les sorties déjà confirmées à venir dans le catalogue de Canal+, avec le retour d’une série adorée et d’une franchise légendaire.

Dans le domaine des plateformes de SVOD, le public dispose déjà assurément de ses grands chouchous. On pense évidemment à des Netflix, Prime Video ou encore Disney+, qui figurent parmi les services les plus utilisés au quotidien. Mais ce ne sont là qu’un échantillon des plateformes disponibles, qui comprennent également HBO, Apple TV ou encore Canal+, que l’on tend parfois à négliger mais qui disposent pourtant de programmes intéressants à ne pas manquer. Voici d’ailleurs les sorties déjà confirmées à venir sur Canal+ en décembre 2026.

Les films Canal+ confirmés pour décembre 2026

Côté films, tout d’abord, c’est un drame psychologique présenté au Festival de Cannes 2026 qui attendra les abonnés au service avec L’Être aimé. Porté par Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo et Marina Foïs, il racontera l’histoire d’un réalisateur célèbre tentant de renouer des liens avec sa fille, qu’il a toujours délaissée au profit de son art. En parallèle, Canal+ proposera aussi un documentaire sportif dédié à Bernard Tapie, qui reviendra plus précisément sur les années passées par ce dernier à l’Olympique de Marseille.

08/10 L’Être aimé

Courant décembre Marseille, la révolution Tapie – Documentaire



Les séries confirmées pour décembre 2026

Côté séries, le programme sera ensuite un chouilla plus riche avec notamment en tête de liste l’arrivée de la saison 2 de Dexter: Resurrection, revival de la série emblématique mettant en scène Michael C. Hall dans la peau d’un tueur en série. Les abonnés à Canal+ pourront également profiter du lancement de la saison 1 de la série Harry Potter, disponible dans l’offre via le catalogue de HBO. Enfin, la télé-réalité Loups Garous, adaptée du célèbre jeu de société, reviendra quant à elle pour une saison 3.

07/12 Dexter: Resurrection – Saison 2

11/12 Loups Garous – Saison 3 (Télé-réalité)

25/10 Harry Potter – Saison 1 (via HBO)



Source : Canal+