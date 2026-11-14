Après un mois de novembre 2026 notamment marqué par le retour de Stick et le thriller 12 12 12, Apple TV+ n’a pour l’instant dévoilé que deux nouveautés pour décembre 2026 : la saison 2 d’une comédie policière très attendue, ainsi qu’un programme spécial musical pensé pour les fêtes de fin d’année. À noter cependant que d’autres sorties pourraient encore se dévoiler au fil du mois. La plateforme SVOD à la Pomme révèle généralement son programme au compte-gouttes, parfois seulement quelques semaines avant la mise en ligne. On pense notamment à un possible documentaire sur le cycliste Lance Armstrong ou à Foster the Snowman, évoqués par Apple pour les fêtes 2026 mais sans date précise à ce jour.

La seule sortie film confirmée de décembre 2026 sur Apple TV, Fraggle Rock

Commençons donc par la seule nouveauté confirmée côté films pour décembre 2026 sur Apple TV avec Fraggle Rock : Un Cadeau pour les fêtes, qui arrive le 4 décembre 2026. Ce programme fait donc partie de la programmation des fêtes dévoilée par Apple TV, aux côtés du special inédit Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy et du film Way of the Warrior Kid avec Chris Pratt, déjà sortis en novembre. Avec Nicole Scherzinger, les Fraggle tentent alors de sauver l’esprit de Noël après avoir emporté par mégarde une boule à neige de l’atelier de Doc, dans cet épisode spécial pour les enfants.

4/12 Fraggle Rock : Un Cadeau pour les fêtes



La seule sortie série confirmée de décembre 2026, La Malédiction du Singe

On passe ensuite à la partie séries, avec cette fois encore un seul programme pour l'heure confirmé pour décembre 2026 sur Apple TV+ : la Saison 2 de La Malédiction du Singe, à venir le 2 décembre 2026. Dans cette suite, Vince Vaughn retrouve donc son rôle d’inspecteur des Keys privé de son insigne qui, pour le récupérer, se retrouve pris entre deux organisations criminelles rivales, dans cette comédie policière se déroulant en Floride. Au casting, on retrouve également Rob Delaney et Meredith Hagner, la série étant produite par Bill Lawrence (le créateur de Ted Lasso).

2/12 La Malédiction du Singe (Saison 2)



Source : Apple TV+