En attendant une liste complète, voici les sorties films et séries confirmées pour décembre 2026 sur Netflix, avec un programme déjà bien chargé à tous les niveaux.

Alors que le programme de Netflix de novembre 2026 n'en est qu'à la moitié de son déroulé, on connaît déjà une bonne partie du calendrier de décembre 2026 sur la plateforme : 15 films et documentaires confirmés, dont Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth et Ray Gunn, le choc de boxe Fury vs Joshua en direct, et 14 séries, dont l'ultime saison d’Emily in Paris, la série phénomène de la plateforme au N rouge tournée dans la capitale française.

Tous les films confirmés de décembre 2026 sur Netflix, dont Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth et Ray Gunn

Commençons donc par les sorties films confirmées pour décembre 2026 sur Netflix, avec dès le 1er du mois le documentaire An open field : à perte de vue signé Teboho Edkins. Le 2 décembre arrivent ensuite Un Noël sans fin, une comédie romantique de Noël ; et Le Bon Patron, une comédie italienne. Le lendemain, Secrets suit Parni, une ancienne travailleuse du sexe indonésienne dont la vie paisible bâtie pour sa fille est menacée par le retour d’un ex violent.

On enchaîne sur le 4 décembre 2026 qui sera sous le signe du documentaire sur Netflix avec Le 14e, consacré au 14e amendement de la Constitution américaine et à la question de qui a le droit d’appartenir à la nation ; et Qui a tué la veuve du banquier ?, qui revient sur le meurtre de María del Carmen Martínez, veuve de l’ancien président de la caisse d’épargne espagnole CAM. Le 8, Le Maître incontesté du discours donne la parole à Clarence B. Jones, avocat et rédacteur des discours de Martin Luther King. Le 10, place au polar suédois avec Permafrost, où un duo d’enquêteurs que tout oppose déjoue un complot visant le banquet du prix Nobel.

On passe ensuite au 11 décembre 2026, une journée très chargée niveau films sur Netflix avec Bad Day, une comédie d’action avec Danielle Brooks, Ed O’Neill et Mark Duplass. Le même jour, Oriol Paulo (L’Accusé, Mirage) revient au thriller espagnol avec Au nom d’un autre. Suivent le documentaire Jean-Michel Basquiat et le combat de boxe Fury vs Joshua, diffusé en direct du Principality Stadium de Cardiff.

Le 16 décembre, Taraji P. Henson tient la vedette du Sucre de la vie, inspiré de l’histoire vraie de Lenore Lindsey, une habitante de Chicago qui risque tout pour ouvrir sa pâtisserie. Le 18, c’est au tour de Ray Gunn, le film d’animation rétro-futuriste de Brad Bird (Les Indestructibles, Le Géant de fer), en gestation depuis plus de 30 ans. Enfin, le dernier film confirmé pour décembre 2026 sur Netflix arrivera le 23 du mois et s’intitule Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth, réalisé par David Fincher sur un scénario de Quentin Tarantino.

01/12 An open field : à perte de vue (documentaire)

02/12 Un Noël sans fin Le Bon Patron

03/12 Secrets

04/12 Le 14e (documentaire) Qui a tué la veuve du banquier ? (documentaire)

08/12 Le Maître incontesté du discours (documentaire)

10/12 Permafrost

11/12 Bad Day Au nom d’un autre Jean-Michel Basquiat (documentaire) Fury vs Joshua (événement en direct)

16/12 Le Sucre de la vie

18/12 Ray Gunn

23/12 Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth



Toutes les séries confirmées de décembre 2026 dont la Saison 6 d'Emily in Paris

Place ensuite aux séries confirmées comme arrivant courant décembre 2026 sur Netflix, avec dès le 1er du mois Trinity, le nouveau thriller de Jed Mercurio (Bodyguard) ; ainsi que la comédie Collect & Praise. Le 2, Josh Brolin (Thanos) raconte la Seconde Guerre mondiale dans la docu-série 39-45 : Derrière les lignes ennemies.

Le 3 décembre est ensuite à marquer d’une pierre blanche avec Orgueil et Préjugés, une mini-série en six épisodes, accompagnée par Empress of Flames, un drame thaïlandais sur une princesse déchue prête à tout pour reprendre son trône. Place ensuite à un programme jeunes le 9 avec Gabby et la maison magique : Les petits défis de Noël, tandis que les adultes découvriront Nous, les arnaqueurs, une série brésilienne sur une bande d’escrocs du numérique.

Le 15, la série ado Sunshine Girls suit une New-Yorkaise propulsée dans un lycée californien. Le 17 décembre, trois séries arrivent simultanément sur Netflix : le thriller japonais Quiztopia, le quiz du peuple ; la saison 2 de la romance sud-africaine À fleur d’eau ; et Sur une terre étrangère, où une mère de famille indo-américaine revenue aux États-Unis voit ses désirs enfouis refaire surface. Rendez-vous ensuite le 18 la docu-série Más allá de la sociedad, consacrée à ce qu’ont vécu les survivants du crash des Andes en 1972.

Enfin, ce qui est probablement la plus grosse sortie série confirmée de décembre 2026 sur Netflix est sans conteste la Saison 6 d’Emily in Paris, la dernière de la série phénomène de Darren Star, qui fera ses adieux le 24 décembre entre la Grèce, Monaco et Paris. Le 30, la télé-réalité de rencontres Mûrs pour l’amour clôturera l’année avec une saison 2, cette fois avec des célébrités.

01/12 Trinity (Saison 1) Collect & Praise (Saison 1)

02/12 39-45 : Derrière les lignes ennemies (Saison 1)

03/12 Orgueil et Préjugés (Mini-série) Empress of Flames (Saison 1)

09/12 Gabby et la maison magique : Les petits défis de Noël (Saison 1) Nous, les arnaqueurs (Saison 1)

15/12 Sunshine Girls (Saison 1)

17/12 Quiztopia, le quiz du peuple (Saison 1) À fleur d’eau (Saison 2) Sur une terre étrangère (Saison 1)

18/12 Más allá de la sociedad (Saison 1)

24/12 Emily in Paris (Saison 6)

30/12 Mûrs pour l’amour (Saison 2)



Source : Netflix