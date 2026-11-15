Alors que le programme de novembre 2026 de HBO Max continue de battre son plein, on a déjà une idée de ce qui attend les abonnés en décembre. Pour l’instant, aucun film n’y figure encore officiellement, mais deux séries sont d'ores et déjà à l'affiche, et pas des moindres : Alice, une fresque historique française portée par Bérénice Bejo, et surtout la très attendue série Harry Potter, l'exclusivité phare de la plateforme pour cette fin d’année.

Toutes les séries confirmées de décembre 2026 sur HBO Max, dont Harry Potter

HBO Max n'ayant pour l'instant rien de confirmé côté films pour décembre 2026, on passe donc directement au programme séries de la plateforme pour le mois prochain. Et ça commence dès le 4 décembre 2026 avec Alice, une série historique consacrée à une pionnière oubliée du septième art. Bérénice Bejo y incarne Alice Guy Blaché dans une série de six épisodes de 45 minutes. La sortie se fera en deux temps : trois épisodes arriveront le 4 décembre, puis les trois derniers le 11 décembre sur HBO Max. Le récit suit le parcours de celle considérée comme la première réalisatrice de films de fiction, de Paris à New York. Au casting, on retrouve aussi Thibaut Evrard dans le rôle de Léon Gaumont, Irène Jacob dans celui de la mère d’Alice, et Yannick Choirat en Charles Pathé, présenté comme un rival.

Enfin, ce qui est sans conteste la plus grosse sortie de décembre 2026 sur HBO Max arrivera à point nommé le jour de Noël : la tant attendue série Harry Potter. Cette nouvelle adaptation débutera donc le 25 décembre 2026, avec une première saison de huit épisodes qui reprend l’histoire du premier roman de la célébrissime saga de J.K. Rowling, portée par Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout dans les rôles de Harry, Hermione et Ron.

04/12 Alice (Saison 1 – épisodes 1 à 3)

11/12 Alice (Saison 1 – épisodes 4 à 6)

25/12 Harry Potter à l’école des sorciers (Saison 1)



Source : HBO Max