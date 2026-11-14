À l'approche du mois de décembre 2026, on fait le point sur les prochaines nouveautés de Disney+. Face à Netflix, la plateforme de SVOD compte bien rivaliser avec des titres qui ont fait l'actualité des derniers mois. Préparez-vous à découvrir un film qui a reçu une standing ovation de plus de 15 minutes, à retrouver One Piece en VF ou encore à replonger sur une série qui s'apprête à sortir sa saison 2.

Les premiers films de décembre 2026 sur Disney+

On sent que Disney+ veut vous offrir une bonne dose de cinéma en décembre 2026. Les premières nouveautés annoncées laissent présager un mois plein d'émotion. Toute la famille pourra par exemple se réunir devant les films d'animation Journal d'un dégonflé Noël et surtout Jumpers, le 30ᵉ long-métrage Pixar. Plus sérieux, la plateforme de SVOD va aussi accueillir Le Testament d'Ann Lee, le drame historique de Mona Fastvold avec Amanda Seyfried (La Femme de ménage) tiré de la vraie vie de la fondatrice de la secte Shakers. Le film avait reçu une standing ovation de plus de 15 minutes lors de sa présentation mondiale à la Mostra de Venise. Alors pour ne rien louper, voici le calendrier :

4 DÉCEMBRE : Journal d'un dégonflé Noël : Sauve qui peut ! - film d'animation familial Jumpers - film d'animation Pixar, une aventure avec des animaux de la forêt Rural - film documentaire sur un éleveur français

11 DÉCEMBRE : Le Testament d'Ann Lee - drame inspiré de la véritable fondatrice d'une secte religieuse Other - thriller sur une jeune femme qui doit affronter ses traumatismes après un décès



Déjà deux séries confirmées pour le mois de décembre

Pour l'instant, la plateforme Disney+ reste encore discrète sur les séries à venir en décembre 2026. Cela dit, on sait d'ores et déjà qu'elle ajoutera le mois prochain la VF de l'arc Egghead de One Piece, après des mois d'attente de la part des fans. Plus encore, on va retrouver The Lowdown pour une saison 2 qui va voir le journaliste interprété par Ethan Hawke se frotter à de nouveaux enjeux. Il pourra notamment compter sur la participation de l'acteur Tommy Lee Jones qui rejoint le casting. On a déjà la date de sortie :

26 DÉCEMBRE : The Lowdown | saison 2

COURANT DÉCEMBRE : One Piece | Egghead - ajout de la VF pour la première partie de l'arc SF

