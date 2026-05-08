Ce film français au casting irrésistible cartonnait l'an dernier au cinéma. Il est temps de le découvrir ou de le revoir sur Canal+ ; il vient de rejoindre le catalogue.

Aux côtés de Netflix, Prime Video, Disney+ et toutes les plateformes qui émergent, on oublie parfois l'un des acteurs français les plus lourds du marché, à savoir Canal+. En plus de ses chaînes cultes, le diffuseur accueille avant tout le monde les films qui ont marqué votre année au cinéma. On le constate une fois encore avec cette nouveauté que vous avez adoré découvrir en salle en 2025.

Ce film à succès de 2025 est maintenant dispo sur Canal+

Le mois de mai 2026 est placé sous le signe du succès sur Canal+. Les chaînes phares du groupe diffusent encore certains des plus grands cartons de l'année passée. Aujourd'hui, c'est autour d'un beau succès français de se faire une place dans le catalogue. Le film T'as pas changé, troisième réalisation de Jérôme Commandeur, vous attend après avoir réuni 725 725 personnes sur grand écran dans l'hexagone.

Après Chien 51, le cinéma français est à nouveau à l'honneur sur Canal+. Avec T'as pas changé, Jérôme Commandeur et son co-scénariste, Kévin Knepper, racontent les retrouvailles 30 ans après le BAC de quatre copains de classe qui ont bien changé depuis les années 1990. S'organise alors une grande fête de promo, dressant un portrait à la fois drôle et amer des parcours de vie de chacun.

Outre son discours générationnel, T'as pas changé doit aussi son succès au box office à un casting de choix. Jérôme Commandeur, Vanessa Paradis, Laurent Lafitte et François Damiens forment un quatuor d'affiche aussi excellent que touchant. On a aussi la surprise de quelques apparitions iconiques pour les personnes qui ont grandi dans les années 80-90, puisqu'on peut compter sur les participations des chanteuses Lââm, Patricia Kaas et Indra. Un combo gagnant pour une comédie d'1h45 à retrouver dès à présent sur Canal+.