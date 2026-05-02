Canal+ ajoute un nouveau gros film évènement à son catalogue qui a beaucoup fait parler à la fin de l'année 2025. Une prise de risque pour ce réalisateur de talent.

Canal+ fourmille de nouveautés chaque mois et le rythme des sorties est souvent effréné. L'un des avantages de la plateforme c'est qu'elle accueille très rapidement les dernières grosses sorties. C'est le cas aujourd'hui avec un film français qui a fait couler beaucoup d'encre lors de sa diffusion au cinéma, notamment parce qu'il est loin des productions habituelles puisqu'il s'agit d'un gros film de science-fiction.

Un gros film de 2025 arrive enfin sur Canal +

Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche donnent la réplique dans Chien 51, un film qui mélange thriller policier et science-fiction. Le film est sorti au cinéma le 15 octobre 2025 et a grandement divisé, même si globalement la moyenne des retours est plutôt positive. Le film est désormais disponible sur Canal+ et nous raconte l'histoire de deux flics que tout oppose qui vont devoir faire équipe sur une sordide affaire de meurtre. L'intrigue se déroule à Paris, dans un futur pas si éloigné que ça, alors que la ville est divisée en trois districts contrôlés par une I.A. Mais lorsque le créateur de cette dernière meurt dans d'étranges circonstances, tout est sur le point de basculer.

C'est un film de science-fiction ambitieux et tortueux que nous propose ici Cédric Jimenez, un habitué des films musclés comme Bac Nord, Aux yeux de tous ou encore le poignant Novembre qui relate avec puissance les événements qui ont succédé aux terribles attentats du 13 novembre 2015. Chien 51 rejoint donc le catalogue de Canal+ dès aujourd'hui et devrait assurer le spectacle pour les amateurs du genre. Beaucoup ont notamment salué le casting, principalement composé d'Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Louis Garrel ou encore Romain Duris et même Artus et Valeria Bruni Tedeschi. Le scénario et la mise en scène ont également été acclamés, même si beaucoup s'accordent à dire que le final est quelque peu expédié.

Bande-annonce de Chien 51, par Cédric Jimenez, sur Canal + le 2 mai 2026

source : Canal+