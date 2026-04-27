Le d’avril 2026 aura été particulièrement généreux en nouveautés, et ce quel que soit votre service de streaming vidéo de prédilection. Disney+ a misé sur la nostalgie avec le retour de deux séries emblématiques des années 2000, Netflix a, comme à son habitude, joué la carte de la quantité, quand Prime Video a fait revenir ses poids lourds, comme The Boys ou LOL Qui Rit Sort France. De son côté, Canal+ joue une tout autre partition grâce à la chronologie des médias, notre exception française qui lui permet de proposer des films récents bien avant la concurrence américaine. Le mois de mai 2026 ne dérogera pas à la règle avec la suite de longs-métrages qui ont cartonné au box-office, comme d’autres plus récents. Voici le programme de Canal+ pour mai 2026.

Toutes les nouvelles séries Canal+ de mai 2026

Ce sera plutôt calme du côté des séries. Le géant français pourra malgré tout compter sur quelques polars bien sentis, mais surtout sur les nouveautés d’Apple TV, intégré gratuitement à Canal+, rappelons-le. La série événement de mai 2026 devrait ainsi être Plaisir Maximum Garanti. Dans cette production Apple à mi-chemin entre la comédie et le thriller, Tatiana Maslany (Orphan Black, She Hulk), incarne une mère de famille dont le quotidien bascule le jour où elle est persuadée d’avoir assisté à un crime. Pour le reste, voici donc le programme côté séries sur Canal+ en mai 2026:

1 er Mai What It Feels Like For A Girl (Canal+) : série britannique qui suit un adolescent un milieu ouvrier et qui explore son identité à travers le sexe et la fête.



2 mai The Game (Polar+) : un banquier de San Francisco participe à un jeu mystérieux qui pourrait bien être n’être qu’une grande conspiration visant à le détruire. Fallen (Polar+) : fraîchement nommée cheffe du service des affaires classées de Malmö, une femme torturée enquête sur un crâne découvert dans la forêt et qui pourrait être lié à la disparition mystérieuse d’un lycéen en 2004.

5 mai L'abîme (Polar+) : alors qu’ils forment un couple parfait, le mari découvre que sa femme n’est pas la personne qu’elle prétend être après qu’elle ait disparu un beau matin en faisant son jogging.

7 mai Walker Saison 2 (Séries Club) : les aventures réeminaginées du ranger le plus populaire du Texas continuent, alors qu’il a découvert la vérité sur la mort de sa femme.

8 mai Unconditional (Apple TV) : en voyage avec sa mère, une jeune femme de 23 ans voit ses vacances virer au cauchemar alors qu’elle est arrêtée pour trafic de drogue à Moscou. Sa mère va tout faire pour l’innocenter.



12 mai Deep (Canal+) : suit le parcours de quatre hommes envoyés en mission spéciale pour infiltrer une base navale nazie en 1942.

20 mai Plaisir Maximum Garanti (Apple TV) : récemment divorcée, une mère de famille lutte pour conserver la garde de ses enfants. Jusqu’au jour où elle croit avoir été témoin d’un crime et mène sa propre enquête. Avec Tatiana Maslany et Jake Johnson.

29 mai Star City (Apple TV) : l’Union soviétique a été la première nation à mettre le pied sur la lune. Cette réalité alternative réécrit ainsi la course à l’espace sous un nouveau regard.



Tous les films de mai 2026

Comme toujours, le programme de Canal+ de mai 2026 sera plus convaincant côté cinéma, avec une sélection oscillant entre des productions françaises et blockbusters récents. Côté terroir, les abonnés pourront notamment retrouver Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos à l’affiche d’un film cyberpunk, Chien 51, un polar d’anticipation où l’IA a pris le contrôle de la police. Changement de registre avec Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis qui se donnent la réplique dans la comédie française T'as Pas Changé. En mai 2026, Canal+ capitalisera également sur des succès récents du box-office.

A la mi-mai, le film Insaisissables 3 sera ainsi ajouté au catalogue, avec le trio Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Isla Fisher qui se réunira pour un nouveau tour de passe-passe toujours plus spectaculaire. S’ensuivra la seconde partie du film Wicked, porté par Ariana Grande et Cynthia Erivo. Voici donc tous les films qui arriveront sur Canal+ en mai 2026 :

Les films datés de mai 2026

1 er mai Chien 51 (BOX-OFFICE) : un thriller SF sombre avec Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos dans une Paris de 2045 où l’IA a pris le contrôle de la police. Abraham's Boys A Dracula Story (INSOMNIA) : deux frères découvrent une vérité sur Dracula que leur père avait caché. Un film d’horreur de Natasha Kermani.

3 mai Un Monde Merveilleux (CINÉMAS) : dans un monde où les robots contrôlent tout, une ancienne prof se lance dans un casse risqué. Un film avec Blanche Gardin.



5 mai Nouvelle Vague (COUP DE CŒUR) : raconte la production du long métrage À bout de souffle (1960) de Jean-Luc Godard qui a été tourné en 20 jours et deviendra le manifeste de la Nouvelle Vague. Avec Zoey Deutch. Substitution Bring Her Back (CINÉMAS) : film d’horreur. Un adolescent et sa petite soeur sont pris en charge par une femme mystérieuse qui vit dans une maison isolée à la campagne après le décès soudain de leur père. Un rituel ancestral va bouleverser leur réalité.

7 mai L'ultime Braquage (CANAL+ CINÉMAS) : film d’action qui suit une équipe de braqueurs expérimentés dont le braquage méticuleusement préparé va virer au désastre.

8 mai T'as Pas Changé (BOX-OFFICE) : comédie avec Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis. Quatre anciens camarades de classe se réunissent 30 ans après le bac.

