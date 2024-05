L'année dernière, Canal+ signait un accord pluri-annuel pour intégrer à ses offres les films et séries d'Apple TV+ sans surcoût. Cette année, le service français frappe une fois encore fort et s'inscrit dans une actualité plutôt bouillante du petit monde du streaming.

Canal+ va bientôt accueillir le max de contenu

Pour rappel, un certain HBO Max va arriver en France le 11 juin. Juste à temps pour notamment dévorer la saison 2 de House of the Dragon, attendue plus tard le même mois. Tel sera également le cas pour The Last of Us saison 2, en lieu et place de Prime Video pour la première. Mais certains consommateurs de streaming pouvaient soupirer à l'idée de devoir prendre un énième abonnement à une énième plateforme.

Mais bonne nouvelle si vous êtes abonné à Canal+ : HBO Max sera disponible via ce biais dès le 11 juin prochain ! Plus précisément, les abonnés aux formules Ciné Series, Rat+ Ciné Series, Friends & Family et Intégrale pourront en profiter sans surcoût. L'offre concernée sera Max Standard, c'est-à-dire deux utilisateurs, sans publicité. Il sera enfin possible de prendre l'option HBO Max en supplément, si vous n'êtes pas abonné aux autres formules.

Une offre sur le papier alléchante, mais pas donnée pour autant

Cette perspective implique cependant un coût certain : 29,99€ par mois par exemple pour l'abonnement Ciné Series. L'offre de base s'affiche à 22,99€ et comprend Apple TV+. Mais pour profiter des productions HBO Max, il faudra souscrire à une option qui fera probablement monter la note totale aux alentours de 30€.

Canal+ devrait en tout cas dès le 11 juin devenir encore plus avantageux. La formule Max Standard serait en principe suffisante pour accéder à tout le catalogue de la plateforme. Outre The Last of Us et House of the Dragon, cela inclut également Game of Thrones, Les Sopranos, les adaptations Harry Potter, ou encore l'excellente série Euphoria, entre autres. Entre cela et le catalogue d'Apple TV+, voilà une plutôt bonne manière de regrouper différents services sous un seul et même abonnement, aussi coûteux soit-il.