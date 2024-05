Après les nouveautés Netflix de la semaine, direction la plateforme concurrente Prime Video. Si vous êtes fans de tennis, vous avez pu commencer à suivre les sessions de soirée de Roland Garros. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez suivre ces matchs tous les soirs à partir de 20h15, jusqu'au mercredi 5 juin 2024. Dans les nouveautés les plus récentes, il y a également eu la série française Machine « entre Kill Bill et Karl Marx » avec Margot Bancilhon et JoeyStarr. Mais aussi le film Arthur the King avec Mark Wahlberg, adapté du best-seller Arthur: L'incroyable histoire du chien, qui est actuellement dans le top 10 du service avec le long-métrage d'action The Beekeeper et la série Maxton Hall.

Toutes les nouveautés Prime Video du 27 mai au 2 juin 2024 (S22)

On vous prévient toute de suite, cette semaine, c'est le désert complet au niveau des nouvelles sorties Prime Video, mais ça pourrait évoluer. En effet, à l'heure d'écrire ces lignes, l'agenda complet des nouveautés de juin 2024 n'est pas disponible. Ca ne saurait tarder, mais pour le moment, il faut donc faire avec ce que l'on a. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Amazon a tiré presque toutes ses cartouches à l'exception du film Kali. Une réalisation française de Julien Seri (Yamakasi, Scorpion) avec Sabrina Ouazani (Tout ce qui brille, Taxi 5). Ce sera à voir exclusivement sur Prime Video le 31 mai 2024, et comme vous vous en doutez au regard de la filmographie du cinéaste, ça va tabasser.

À la suite de la mort de son mari, tué lors d'un deal avec des narco trafiquants qui a mal tourné, Lisa alias Kali, n'a plus rien à perdre. Comment le défunt est-il impliqué ? Qui l'a exécuté ? La jeune femme va se rendre aux Brésil, au milieu des favelas et de la jungle, pour remonter la piste des tueurs et d'un trafic international. Mais ces derniers ne s'attendent pas à avoir affaire à une ancienne des forces spéciales. Un rôle sur-mesure pour Sabrina Ouazani qui est fan des productions avec des fusillades et de la baston comme Kill Bill, Heat ou encore Volte-Face. Kali est donc la vitrine Amazon Prime Video de la semaine 22.