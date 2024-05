L'acteur emblématique Daniel Radcliffe, connu pour son rôle principal dans les huit films Harry Potter de 2001 à 2011, a exprimé son soutien à la nouvelle série télévisée Harry Potter prévue sur Max, tout en apportant des précisions qui pourraient décevoir beaucoup de fans. Même s'il fallait un peu s'y attendre, surtout qu'il s'agit d'un reboot complet de la saga.

Une rupture nécessaire avec les films originaux Harry Potter

Daniel Radcliffe ne participera pas à la série. Radcliffe estime qu'il serait sage pour la série télévisée de se détacher des films originaux afin de créer une identité propre. Lors d'une interview avec E! Online, il a déclaré : "Je ne pense pas que ce serait une bonne idée d'avoir une apparition de ma part dans la série. Ils veulent très judicieusement prendre un nouveau départ. Je suis très heureux de regarder cela en tant que spectateur."

L'acteur a également précisé qu'il n'avait pas été approché par Max pour participer à la série et qu'il préfère ne pas spéculer sur des hypothèses concernant son implication. L'an dernier, Radcliffe avait déjà exprimé des sentiments similaires lors d'une interview avec ComicBook. Il avait alors souligné l'importance de permettre à la nouvelle série de tracer sa propre voie sans dépendre des acteurs des films originaux. "Je suis certain que ceux qui travaillent sur la série voudront laisser leur propre empreinte et ne pas avoir à intégrer un ancien Harry dans l'histoire," avait-il expliqué. "Je ne cherche absolument pas à y participer de quelque manière que ce soit, mais je leur souhaite évidemment beaucoup de succès et je suis impatient de voir la relève."

La série télévisée prévue pour 2026

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a annoncé plus tôt cette année que la série télévisée Harry Potter était prévue pour 2026. Cette série, qui sera diffusée sur Max, est censée s'étendre sur sept saisons, chacune adaptant un des livres de la célèbre série de J.K. Rowling. Zaslav a exprimé son enthousiasme pour ce projet, soulignant l'excitation de l'équipe à l'idée de relancer la franchise et de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier.

Pour l'instant, aucun casting n'a été annoncé pour la série. Les producteurs sont probablement en train de chercher de nouveaux talents pour incarner les personnages bien-aimés.