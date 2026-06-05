Blue Lock s'apprête à faire sa remise en jeu sur grand écran. Le film live-action donne le ton avec un nouveau trailer et surtout une énorme surprise.

À moins d'une semaine du lancement de la Coupe du monde de la FIFA, la sphère du football est en pleine ébullition. Entre les nouveaux jeux annoncés et les anime, les amateurs de ballon rond vont pouvoir se faire plaisir en 2026. Parmi les sorties les plus attendues de l'année, on ne peut pas passer à côté du film live-action Blue Lock. Réalisé par CREDEUS, il vient de dévoiler son premier trailer officiel. Mais il y a un détail encore plus génial dans son annonce.

Le film Blue Lock se montre juste avant la Coupe du monde

Fumiya Takahashi et tout le casting s'échauffe pour la compétition. L'acteur connu pour son rôle dans Kamen Rider Zero-One revêtira le maillot de Yoichi Isagi cet été dans le film live-action Blue Lock. Après plusieurs teasing, on le voit enfin entrer en jeu dans la première bande-annonce officielle qui, tout comme le teaser, impressionne par sa fidélité à la mise en scène de l'anime phénomène.

Cette adaptation promet de nous faire revivre avec intensité les premiers événement de Blue Lock. Tout comme le manga et l'anime, les joueurs seront sans pitié sur le terrain pour espérer devenir le meilleur attaquant du Japon. Les fans japonais de foot et de l'œuvre du duo Muneyuki Kaneshiro / Yusuke Nomura auront tout le loisir de se ruer en salles le 7 août 2026. Pour l'heure, on ignore encore s'il sortira dans les cinémas français ou sera diffusé en SVOD.

Ado signe la chanson du film, une grosse surprise

Au-delà des images du trailer, un autre détail n'a pas échappé aux internautes. Le film Blue Lock s'offre les services d'une chanteuse qui cartonne au Japon et en dehors : Ado, l'artiste qui signait notamment la bande-son du film One Piece Red. Véritable phénomène, c'est également elle qui interprète l'hymne du Japon pour la Coupe du monde. Voilà une énorme surprise qui la hisse au rang d'icone du football pour 2026.