Les abonnés Disney+ peuvent profiter d’un excellent film aujourd’hui, qui avait fait un véritable carton lors de sa sortie. Ce serait dommage de passer à côté, voici ce qu’on sait.

Disney+ continue d’enrichir son catalogue avec un titre qui va faire plaisir à des millions de fans. One Piece Film Red, véritable phénomène mondial lors de sa sortie en salles, débarque enfin en streaming. Et comme souvent avec la franchise créée par Eiichiro Oda, l’attente autour de ce long-métrage reste immense.

Un film culte pour les fans d'Anime sur Disney+

Sorti en 2022, le film a connu un succès colossal partout dans le monde. Il s’est rapidement imposé comme l’un des plus gros cartons animés de ces dernières années. Aujourd’hui, il rejoint enfin Disney+, où il devrait une nouvelle fois attirer un large public. Une nouvelle qui tombe à pic pour les abonnés, surtout à l’approche des fêtes.

One Piece Film Red sur Disney+ met en avant un personnage qui fascine depuis longtemps la communauté. Il s’agit d’Uta, une chanteuse mondialement connue dans l’univers du manga et… la fille de Shanks Le Roux. Rien que ça. Le film repose principalement sur cette relation inattendue, tout en proposant un scénario accessible, même pour ceux qui suivent One Piece de loin.

Grâce à ses chansons, ses moments d’émotion et son ambiance unique, le film a touché autant les fans historiques que les nouveaux venus. Il mélange spectacle, musique et révélations importantes sur le légendaire Shanks, ce qui en fait un passage quasiment incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la saga.

Un succès gigantesque au box-office

Lors de sa sortie, avant son arrivée sur Disney+, One Piece Film Red a littéralement explosé les compteurs. Il a dominé les classements au Japon, dépassé les 100 millions de dollars à l’international et battu plusieurs records pour la franchise. Ce succès s’explique par plusieurs facteurs. D’abord la popularité historique de One Piece, ensuite la qualité de la production, et enfin l’engouement massif autour d’Uta dont les chansons ont envahi les plateformes musicales.

Avec son arrivée sur Disney+, le film pourrait connaître une seconde vie. Beaucoup de spectateurs vont enfin pouvoir le découvrir ou le revoir dans les meilleures conditions possibles. Cette sortie s’inscrit dans la volonté de Disney+ de renforcer son catalogue animé. La plateforme accueille déjà des films et séries japonais très attendus, et continue d’investir dans le genre. L’arrivée d’un tel mastodonte confirme cette stratégie et promet encore plus de diversité pour les mois à venir.