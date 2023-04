James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 3) et Peter Safran ont officiellement annoncé qu’ils étaient aux commandes du DCU il y a quelques mois déjà. Les deux compères nous avaient également parlé de leurs grands projets. Une multitude de films arrivent et remettront des héros emblématiques sur le devant de la scène comme Batman et Robin, Superman, Green Lantern ou encore Supergirl. Mais d’autres super-héros moins connus du grand public auront eux aussi le droit à leur long-métrage (ou série) comme la Créature du Marais (Swamp Thing) ou encore Booster Gold.

Mais avant le prochain règne de Gunn et Safran, DC à encore quelques cartouches à tirer. Shazam 2 est sorti il y a peu et a fait un four monumental. The Flash arrivera quant à lui en juin, mais malheureusement, ça ne sent spécialement très bon, malgré une bande-annonce prometteuse. Il ne faut pas oublier que le film a dû faire avec au tournage rocambolesque, de gros dramas et des coupes de dernière minute. De plus, il se réfère et repose encore, sur un univers totalement à l'agonie.

Enfin, il y a Blue Beetle, un outsider dont le héros n’est que très peu connu du grand public. Et c’est pourtant lui qui aura la lourde tâche d’inaugurer les premiers changements de direction du DCU, et bien qu’il ne fasse pas officiellement partie des nouveaux projets de Gunn et Safran, on sent déjà que DC avait décidé de revoir sa formule en se « Marvelisant ».

Blue Beetle tente de se la jouer Marvel

Blue Beetle, c’est l’histoire d’un ado, Jaime Reyes, incarné à l’écran par Xolo Maridueña (Cobra Kaï), qui met la main sur le Scarab, un artefact d'origine extraterrestre et douée d'intelligence, qui le transforme en une véritable machine de guerre. Une sorte de croisement entre Iron Man et Ant-Man. Cet artefact sera traqué par la grande méchante Victoria Kord (Susan Sarandon), PDG d’une megacorporation peu scrupuleuse.

La suite, on la voit venir. Jaime va certainement se retrouver bien malgré lui dans une affaire qui le dépasse, devra apprendre à vivre avec le Scarab et ira botter quelques fesses en balançant des punchlines. En tout cas, c’est ce que nous laisse croire la bande-annonce qui ne manque pas de peps et qui se rapproche beaucoup des productions récentes de la concurrence. Vu d'ici, Blue Beetle s’annonce comme un mélange de films Marvel comme Iron Man, Ant-Man ou encore Spider-Man. Reste maintenant à voir s’il arrivera à cartonner autant que ces derniers pour s’assurer une place dans la suite du DCU. Et ça par contre, c’est une autre histoire.

Blue Beetle est attendu au cinéma dès le 16 août prochain en France.

Dites nous ce que vous pensez de cette nouvelle bande-annonce !