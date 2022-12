Récemment, James Gunn qui est désormais co-PDG de DC Studios vient de dévoiler sur son compte Twitter personnel l'affiche d'un des prochains films à venir sur grand écran autour de l'univers DC, il s'agit de Blue Beetle, un super-héros finalement assez peu connu du grand public.

Blue Beetle se trouve une affiche

Prévu pour 2023, le film suivra les péripéties de Jaime Reyes, un adolescent qui est doté d’une force, d’une vitesse et d’une armure surhumaines lorsqu’un scarabée extraterrestre s’attache à lui. Le film devrait dépoussiérer un peu l'univers Marvel en proposant un casting quasiment exclusivement latino-américain. Même chose à la réalisation/production avec la présence de Gareth Dunnet-Alcocer à l'écriture et Angel Manuel Soto comme réalisateur. Il devrait d'ailleurs s'agir de son premier gros film.

L'acteur Xolo Maridueña (que l'on a pu voir dans la série Cobra Kai) sera l'acteur principal et l'interprète de Blue Beetle. La star de Hocus Pocus 2, Belissa Escodobo jouera la sœur de Jaime et la jeune actrice Bruna Marquezine sa petite amie. Notons que dans l'histoire des Comics il y a eu 3 personnages qui incarnent ce super-héros et Jaime est la troisème d'entre elle. Dans cette dernière version, Jaime Reyes est un adolescent fan de Batman et termine par devenir ce qu'il a toujours rêvé d'être : un super-héros. Evidemment comme rien n'est simple tout va finir par se compliquer.

Le personnage de Blue Beetle dans le Comics du même nom.

Bref, Blue Beetle devrait être un peu pour les latino-américains ce que représente Black Panther pour la communauté afro-américaine. Un film qui devrait laisser plus de place aux minorités du pays.