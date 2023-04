Après la mort de l'auteur et dessinateur Kentaro Miura, on ignorait quand reviendrait Berserk. Mais nous voilà enfin fixés.

Berserk, c'est une série de mangas publiés à partir de 1989 et dont la parution est toujours en cours. On y suit le personnage de Guts, un mercenaire qui a traversé moult souffrances, en particulier durant sa jeunesse. Mais si vous êtes là, on imagine que vous savez déjà tout. Ce que vous voulez savoir, c'est quand sortira le prochain tome. Ne vous inquiétez pas, on a la réponse.

Le retour de Berserk enfin daté, et c'est pour cette année

Young Animal est un magazine japonais de prépublication de manga seinen. C'est donc en toute logique que le tome 42 du manga fait la une du prochain numéro du magazine en question. On y apprend ainsi que c'est le 29 septembre 2023 que celui-ci verra le jour au Japon ! Malheureusement, il faudra probablement attendre plusieurs mois avant qu'il arrive dans nos contrées. Pour patienter, vous pouvez découvrir la première de couverture de ce 42ème tome ci-dessous ! A noter qu'une édition spéciale, proposant également une figurine de Guts, sera également disponible à l'achat.

Pour rappel, le tome 41 de Berserk était paru en décembre 2021 à titre posthume, sept mois après la tragique disparition de l'auteur Kentaro Miura, des suites d'une dissection aortique.

L'intelligence artificielle, l'avenir des mangas ?

Dans le cas de Berserk, les fans ont heureusement pu compter sur les fidèles successeurs de Kentaro Miura. Koji Mori s'occupe désormais d'écrire, tandis que c'est le Studio Gaga qui se charge des illustrations. Mais que ce serait-il passé si ceux-ci ne s'étaient pas sentis la hauteur ? Auraient-ils pu faire appel à une intelligence artificielle pour faire le travail à leur place ? Après tout, les IA se sont largement développées, et certaines sont accessibles à n'importe qui ou presque. Récemment, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, dont les prouesses sont aussi impressionnantes que terrifiantes. Eh bien figurez-vous que même Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, à fait appel à elle. Le but ? Imaginer un scénario pour un prochain tome hypothétique de son célèbre manga. S'il n'avait pas été satisfait du résultat, l'IA avait tout de même su faire preuve d'imagination :

Que diriez-vous du Roi de l'Ombre apparaissant devant les Chapeaux de Paille et essayant de kidnapper Chopper en utilisant sa capacité d'ombre ? Robin recherche la tribu des ombres qu’elle a déjà rencontrée pour vaincre l’ennemi. L’équipage du Chapeau de Paille visite l’île de l’ombre. Luffy finit par vaincre le Roi de l’Ombre et sauve Chopper. Robin acquiert de nouvelles connaissances sur l’histoire de la tribu. Source : Twitter

La maison d'édition Shinchosha, elle, est même allée encore plus loin. Début mars, celle-ci a en effet publié un manga intitulé Cyberpunk Momotarô, entièrement généré par l'IA Midjourney. Et là encore, le résultat s'est avéré assez bluffant. Alors, l'IA est-elle l'avenir des mangas selon vous ?