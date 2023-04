Parmi les IA capables de générer une image à partir d’un texte, Midjourney est la plus connue. Toutefois, d'autres logiciels et services peuvent accomplir la même chose.

Grâce à sa qualité de création, Midjourney s’est imposé à la tête du classement des IA génératives d'images. Grâce à un serveur Discord dédié, la toute dernière version de cette IA est maintenant accessible à tous les utilisateurs, facilitant considérablement l'accès à cette technologie avancée et ouvrant des perspectives passionnantes.

Après l'essai gratuit, Midjourney propose des abonnements mensuels adaptés aux différents besoins des utilisateurs, à des tarifs de 10 $, 30 $ ou 60 $ par mois. Si votre période d'essai gratuit est terminée, mais que vous tenez toujours à créer des images à partir de texte, voici quelques alternatives intéressantes.

DALL∙E

DALL∙E est une intelligence artificielle développée par OpenAI, capable de générer des images à partir de descriptions textuelles. Son nom est un jeu de mots qui fait référence à l'artiste surréaliste Salvador Dali et au personnage de Wall-E du film d'animation éponyme.

Contrairement à d'autres IA de génération d'images, DALL∙E est capable de comprendre et d'interpréter les descriptions complexes et peut générer des images de manière cohérente et réaliste. Ses capacités sont prometteuses pour diverses applications telles que la conception d'objets, la création de jeux vidéo ou encore la production de publicités.

Pour vous servir de DALL∙E, il vous suffit de créer un compte OpenAI. Ainsi, vous aurez droit à 15 requêtes par mois, mais si vous souhaitez en avoir plus, vous pouvez acheter 115 requêtes pour 15 €/mois.

Craiyon

Craiyon est une version allégée et open source de l'IA DALL∙E d'OpenAI. Gratuit et facile à utiliser, il génère une mosaïque de 9 images en réponse à une requête textuelle. Les rendus sont moins précis et prennent plus de temps que Midjourney ou DALL∙E, mais les abonnements payants réduisent le temps de traitement.

Cependant, les créations produites par Craiyon montrent un effet d'aliasing clairement visible, ce qui peut limiter leur utilisation pour des besoins professionnels.

Night Cafe

Night Cafe est une plateforme de création de logos basée sur l'intelligence artificielle, qui permet à l'utilisateur de choisir parmi une variété d'algorithmes et de styles pour générer des images. La plateforme permet de générer entre 1 et 16 images pour un coût de 0 à 6,75 crédits.

Bien que le niveau de détail offert soit de qualité, il est inférieur à celui de Midjourney. La plateforme est gratuite pour une utilisation occasionnelle, mais il est possible de souscrire à un abonnement pour une utilisation plus intensive.

Bing Image Creator

Bing Image Creator est un outil en ligne qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des images créatives personnalisées à partir de mots-clés ou de phrases. Il est intégré à Bing Images, au chatbot Bing AI, mais aussi au navigateur Microsoft Edge.

Le créateur d'images de Bing est basé sur une version avancée du modèle DALL∙E d'OpenAI. Chaque utilisateur reçoit un nombre limité de crédits de création, mais vous pouvez échanger des points Microsoft Rewards pour « recharger » votre compte. Et si vous êtes à court de crédit, vous pouvez continuer à générer des images ; à ceci près que vous devrez attendre plus longtemps.