En plus de l'émission de TF1 qui se déroula du 2 septembre 1987 au 30 août 1997, le Club Dorothée a aussi eu le droit à son propre magazine dès 1989. Celui-ci reprenait les rubriques de l'émission de TF1 ainsi que certains de ses dessins animés sous forme de bande dessinée. Bref il s'agissait un peu de la continuité sous un format différent. À tel point que la version papier a survécu à la version TV pour continuer jusqu'en 2006. Avec un changement de nom dès février 1998 pour D. Mangas.

Le Club Dorothée à portée de main

Eh bien excellente nouvelle, comme on peut le découvrir via le compte Twitter officiel de Génération Club Dorothée tous les numéros du magazine sont consultables en ligne.

Véritable retour dans le passé, on peut par exemple retrouver le numéro 1 avec une interview de Elsa Lunghini ou encore une version des extraits de Juliette, je t'aime. Comble du kitch on retrouve aussi un article sur le minitel. Vous savez, cet ancêtre d'internet franco-français. Et surtout on peut aussi admirer des publicités d'époque avec la leçon du petit déjeuner Corn Flakes. Bref, inutile d'inventer la machine à retourner dans le temps quand on a une telle pépite entre les doigts.

Vous pouvez y retrouver pas moins de 539 numéros ainsi que les séries spéciales. Avec notamment... Dorothée et sa guitare. Bref on espère que n'êtes pas trop sensible nostalgiquement parlant car il y a de quoi mettre les larmes aux yeux. Si vous avez grandi dans les années 80 et 90, autant dire que vous avez ici de quoi vous plonger dans plusieurs semaines de lecture. Le Club Dorothée est vraiment un marqueur générationnel et il restera sans doute gravé dans la mémoire de beaucoup de français pendant encore plus décennies, que cela soit l'émission ou le magazine en lui même.