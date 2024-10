S’il y a bien un super héros qui n’a jamais vraiment perdu de sa superbe, c’est bien Batman. Le Chevalier Noir multiplie les projets et les adaptations depuis sa création et ne semble jamais vraiment prendre le temps de se reposer. Les fans peuvent par exemple trouver pléthore d'objets de collection, comme de superbes sets LEGO, mais aussi jeter leur dévolu sur de nombreux jeux vidéo et prochainement d'autres nouveautés, dont deux Batman Arkham.

Au cinéma et sur petit écran aussi le justicier cartonne. On ne compte même plus le nombre de films à son effigie, et petit à petit, long métrage et série étendent même l’univers tout entier en s'intéressant à d’autres héros ou antagonistes.

Un nouveau spin-off Batman pourrait bien arriver prochainement

Oui, Gotham n’appartient plus qu’à Batman et on constate une vraie croissance des spin-offs de l’univers du Chevalier Noir. Les séries comme Titans et la très récente The Penguin, un gros carton sur Max, en sont de bons exemples. Le Batverse regorge d'histoires à raconter et c’est justement l’une d’entre elles qui sera prochainement adaptée au cinéma. L’info nous est donnée par The Hollywood Reporter qui nous affirme qu’un nouveau film centré sur deux méchants iconiques de la franchise, Bane et Deathstroke. Si vous êtes connaisseur de la franchise, ces deux noms vous parlent forcément. Ce sont deux adversaires réguliers de Batman qui ont déjà fait des apparitions dans des films, séries et jeux vidéo de la saga.

Bane est généralement représenté comme un combattant monstrueux, massif, qui s’injecte un produit chimique dans les veines et devient littéralement inarrêtable. Deathstroke quant à lui est un mercenaire ultra entraîné, rodé au combat et au maniement de presque tout ce qui est capable de tuer ou détruire.



A droite, Bane, à gauche, Deathstroke (dans les comics)

D’après The Hollywood Reporter, le projet serait au tout début de sa gestation et la nouvelle direction du DCU, chapeauté par James Gunn et Peter Safran, serait en train d’étudier et travailler un scénario de Matthew Orton, la plume derrière le prochain Captain America 4 : Brave the New World. Pour le moment donc, il faudra faire avec ça. Pour un peu plus de concret concernant l’univers de Batman, vous pouvez jeter un œil à la série The Penguin disponible sur Max et quasiment tous les films du Chevalier Noir y sont également.

Source : The Hollywood Reporter