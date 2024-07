Batman et Robin reviennent dans un nouveau film plutôt atypique, vous en conviendrez. Le premier trailer est là et, vous allez voir, il est surprenant.

Ça n'en finit plus pour le Chevalier Noir ! Les projets Batman sortent peu à peu de l'ombre, et ça sous toutes les formes. Bien sûr, on pense au retour du super-héros sur console, avec Arkham Shadow, un opus VR qui devrait apporter un regard inédit sur l'une des formules les plus appréciées autour du personnage.

Mais le héros de Gotham est très - très - demandé. Ainsi, il cumule également les projets d'adaptation. Une nouvelle série d'animation arrive notamment sur Amazon Prime Video, tandis que d'autres attendent impatiemment la série The Penguin de Max, centrée sur l'un des antagonistes emblématiques de Batman. Mais, aujourd'hui, c'est un film très attendu qui se montre enfin.

Un premier trailer surprenant pour ce film Batman

Fin mai, Warner Bros. faisait une annonce qui a ravi de nombreux fans d'un film pas aussi connu qu'il est apprécié. De fait, parmi toutes les œuvres mettant en scène le Chevalier Noir, Batman Ninja n'a pas la même renommée que les films live-action ou que certaines séries devenues culte. Pourtant, avec son esthétique et son ambiance japonisante, il a quelque chose à part, qui le distingue des autres œuvres.

Alors, forcément, on se réjouit de voir le retour de ce Batman unique dans une suite intitulée Batman Ninja vs Yakuza League. Cette fois-ci, exit le Joker, notre héros et son fidèle acolyte, Robin, vont faire face à une mafia étonnante... Dans le tout premier trailer, paru cette nuit, on fait la connaissance de cette fameuse “Yakuza League”, qui n'est autre que la Justice League - ça, on ne l'avait pas vu venir !

Comme dans le précédent film, ce sequel va transporter notre duo de choc dans un Japon féodal alternatif. La Justice ne semble pas tout à fait prompte à coopérer cette fois. Green Lantern, Wonder Woman, Aquaman ou encore Flash risquent visiblement de se mettre en travers du chemin de Batman.

Ce Batman 2 sera de nouveau réalisé par Junpei Mizusaki et le studio Kamikaze Douga. Nous retrouvons également Kouichi Yamadera derrière la voix du Chevalier Noir. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiqué. Mais le film arrivera « prochainement ». De prochaines images devraient donc arriver bientôt pour nous teaser encore plus cette histoire palpitante.