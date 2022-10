Alors que Black Panther 2 s’apprête à sortir dans les salles obscures, Marvel dévoile la première bande-annonce de son prochain film attendu pour février 2023 : Ant-Man 3.

Une première bande-annonce pour Ant-Man 3

Le teasing a duré toute la journée, fin du suspense. Le compte officiel du super-héros laissait en effet présager que l’arrivée d’une première bande-annonce de Ant-Man 3 était imminente. Les fans du MCU attendaient frénétiquement les premières images du film attendu pour le 15 février, ils vont être servis. Certes, elle avait fuité dans une qualité médiocre il y a quelques mois lors du Comic-Con, mais cette fois tout le monde peut découvrir l’introduction de Bill Murray et du nouveau variant Kang, moins conciliant que « Celui qui demeure » présenté dans la saison 1 de Loki.

Introduction de la phase 5 du MCU, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania plongera à nouveau les fans dans les entrailles du multivers et ses dangers matérialisés par le super-vilain MODOK. Au casting de ce nouveau film Marvel, Paul Rudd (Scott Lang), Evangeline Lilly (La Guêpe), Jonathan Majors (Kang), Michael Douglas (Henry Hank Pym) et Bill Murray (Roi Krylar). Kathryn Newton tiendra le rôle de Kassie Lang et remplacera Emma Fuhrmann qui avait incarné le personnage dans Marvel's Avengers Endgame. Un changement qui n'est pas au goût de tous, mais dans l'ensemble les fans se montrent particulièrement enthousiastes quant au film.