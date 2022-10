Après le succès du premier Black Panther en 2018, Black Panther 2 était assuré de revenir en champion. Les aléas de la vie n’auront pas permis au réalisateur de sortir le film et le scénario prévus à la base, Ryan Coogler ayant eu une toute autre vision du projet avant le décès tragique de Chadwick Boseman. Black Panther : Wakanda Forever immortalisera finalement le passage de flambeau entre T'Challa et son successeur. A quelques semaines de la sortie du film dans les salles obscures, les premiers avis sont tombés.

Des retours élogieux sur Black Panther Wakanda Forever

Black Panther : Wakanda Forever s’est laissé entrevoir auprès de la presse américaine. Les impressions sur la suite tant attendue fleurissent sur la Toile et sur les réseaux sociaux. L’occasion pour les fans les plus curieux de découvrir ce qu’en pensent les professionnels. Inutile de faire durer le suspense, cette vision d’une Wakanda endeuillée après la mort de son roi et qui doit faire face à Namor, roi de Talocan, a complètement charmé les critiques. Les superlatifs et les compliments pleuvent de partout.

Certains ne tarissent pas d'éloges sur Black Panther 2 au point de la qualifier de « meilleur film Marvel depuis Avengers Endgame ». Un film résolument engagé, avec l’une des histoires les plus intimes et sincères du MCU mais qui cherche à se démarquer de son prédécesseur, « n’en déplaise aux fans », estime The Verge par exemple. « Black Panther : Wakanda Forever est le film le plus poignant et le plus puissant de Marvel jusqu’à présent. C’est lourd et sombre, et de la bonne façon, abandonnant presque totalement le ton habituel du studio. La direction artistique est meilleure sur tous les plans et les acteurs ont tout donné pour l’occasion » explique Brian Davids de The Hollywood Reporter. Ceci ne sont que des exemples élogieux parmi tant d'autres, la suite ayant l'air d'avoir fait l'unanimité au sein des critiques américains.