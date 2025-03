Marvel est sur le point de se jeter dans le grand bain avec Daredevil Born Again qui est LA série des sorties Disney+ de mars 2025. Alors que la maison des super-héros et la firme aux grandes oreilles se préparent tranquillement à ce lancement très attendu, les plans vis-à-vis des prochains films Avengers Doomsday et Secret Wars ont quelque peu été ruinés ce week-end à cause d'énormes leaks. La concept artist Mushk Rizvi a publié des images conceptuelles qui auraient dû rester confidentielles.

Des images des prochains films Avengers qui n'auraient pas dû sortir

Si les Oscars ont été l'évènement du week-end, pour les fans de Marvel et de ses super-héros, il y a quelque chose qui a fait beaucoup plus de bruit. Sans crier gare et trop savoir pourquoi, Mushk Rizvi, concept artist chez Marvel, a mis à jour son profil ArtStation, qui permet de voir ses travaux, avec des images conceptuelles d'Avengers Doomsday. Un mauvais click sûrement totalement involontaire dans la mesure où les publications ont depuis été retirées. Mais bien trop tard puisqu'elles ont fait le tour du web.

Que voit-on au juste ? La star des prochains films Avengers, Doomsday, incarné par Robert Downey Jr. Et ça divise déjà beaucoup. Si certains sont très contents du rendu, et estiment qu'il a une classe folle, surtout sur son trône, d'autres continuent de juger que c'est une erreur de casting de la part de Marvel. Dans ces images qui ne font pas l'unanimité, on a également un aperçu d'un village médiéval avec Hulk et She-Hulk. Malgré le bide de la série Disney+, la maison des super-héros semblent avoir fait de nouveau confiance à Tatiana Maslany (Orphan Black) pour endosser le rôle de Jennifer Walters.

Alors que Marvel a nié le recasting de T'Challa alias Black Panther, ces leaks d'Avengers Doomsday montrent pourtant la Panthère Noire sous les traits de l'acteur Damson Idris. Mais ce n'est pas tout, on voit également Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Benedict Wong (Wong) ou Kamala Khan (Iman Vellani) de la série Ms. Marvel. On remarque également Star-Lord (Chris Pratt) en détente avec Vision (Paul Bettany), entre autres choses. De votre côté, qu'est-ce que ces concept arts vous inspirent ? Pensez-vous que cela augure du meilleur pour Avengers Doomsday et Secret Wars comme certains ? Ou faites-vous plutôt partie des sceptiques ?

















Source : Reddit.