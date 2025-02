Alors que le DCU multiplie les projets, Marvel ne laisse pas impressionner. Le MCU est en train de revoir sa stratégie pour mieux rebondir après les performances mitigées de plusieurs de ses productions au box-office. Il mise donc gros sur une équipe qui a déjà fait ses preuves : les Avengers. Les frères Russo donnent justement des nouvelles des prochains films de la licence.

Du jamais vu pour les futurs films Avengers

L'arrivée d'Anthony et Joe Russo à la direction des derniers films Avengers a été une vraie réussite. Succédant à Joss Whedon, ils ont poursuivent la formule avec Infinity Wars et Endgame, deux cartons colossaux au box-office. Alors que le premier se classe aujourd'hui à la 6ᵉ place du classement historique des meilleures entrées au cinéma, le second est sur la deuxième place du podium, juste derrière le premier Avatar qui a repris la tête après une re-sortie en Chine en 2021.

Même si les deux précédents Avengers avaient excellemment bien marchés eux aussi, la réussite sensationnelle des suivants fait que l'attente est d'autant plus grande pour les suites. Alors que le casting fait encore débat pour Avengers 5, sous-titré Doomsday, Joe Russo a pu l'évoquer de façon évasive au micro du Hollywood Reporter, présent à l'avant-première du nouveau film de la fratrie, The Electric State :

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux visages parce qu'il y a toujours de nouvelles histoires à raconter Joe Russo, pour The Hollywood Reporter.

On sait que des visages bien connus des fans de l'univers seront de retour dans Doomsday. La plus grosse surprise est évidemment le rôle du Dr. Doom endossé par Robert Downey Jr., soit l'ex-Iron-Man. Mais, les futurs Avengers ne manqueront certainement pas de faire la part belle à des personnages récemment arrivés dans le MCU. Joe Russo est en tout cas sûr d'une chose, « ces films vont surprendre les gens ».

Certains changements visiblement survenus pendant la production de Doomsday semblent très favorables pour le projet. De même, Avengers 6 Secret Wars a déjà été annoncé comme un opus qui aurait des ambitions à la Endgame. Pour autant, le plus jeune des frères Russo prévient : ces suites risquent de brusquer le public. Par conséquent, attendez-vous à être destabilisé.

Nous avons trouvé un moyen très excitant pour nous d'entrer dans l'histoire, mais nous pensons qu'il est très radical et je pense qu'il va interpeller le public. Joe Russo, pour The Hollywood Reporter.

© Marvel