Alors que le troisième volet de la saga vient de sortir, le réalisateur James Cameron envisage-t-il déjà Avatar 4 ? Il se confie en interview et ça risque bien de déconcerter les fans.

De Feu et de Cendres est actuellement diffusé dans les salles du monde entier. Pour accompagner la sortie de ce troisième volet d'une saga cinématographique qui cartonne, James Cameron fait le tour des médias pour assurer la promo. Cela dit, certains se penchent déjà sur la suite. Le réalisateur revient alors sur ce qu'il envisage pour l'espéré Avatar 4. Mais attention, cela ne fera probablement pas plaisir aux fans.

James Cameron calme vos attentes pour Avatar 4

Dès le premier film, l'exploitation de l'univers de Pandora et des Na'vi s'est présenté comme un projet à long terme. En tout, la ligne de conduite devrait donner lieu à 5 films. Du moins, étaient-ce les plans au départ. Mais James Cameron est-il toujours aussi sûr de lui aujourd'hui, 16 ans après le tout premier opus ? Avatar 4 se présente d'ores et déjà comme un sujet sensible.

Depuis la sortie d'Avatar 3, le réalisateur légendaire de Titanic enchaîne les entretiens. Inévitablement, la même question revient systématiquement, à savoir ce qu'il adviendra dans la suite. Or, James Cameron se montre plutôt réfractaire face au sujet. En effet, il a dernièrement évoqué les trois premiers films comme une saga à part complète qui trouve sa conclusion avec De Feu et de Cendres. Il laisse alors planer le doute quant aux deux prochains volets, mais il s'explique.

Pour l'instant, Cameron ne souhaite pas aborder Avatar 4. Il le dit très bien dans une récente interview pour le média MovieZine en utilisant la métaphore d'une mère qui vient de mettre au monde un enfant. « Lui demanderiez-vous si elle attend un autre enfant » juste après ? L'évidence est « non » à ses yeux. Considérant qu'il vient « d'accoucher » de son nouveau film, il préfère lui accorder toute son attention. Pour autant, il juge que c'est un « bon signe » que les gens le demandent. Alors, s'il doit y avoir un quatrième opus, il faudra se montrer patient et laisser le temps au réalisateur pour qu'il soit prêt à se remettre en selle.