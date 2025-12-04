Les premiers avis autour d’Avatar 3 viennent de tomber, et ils ne laissent personne indifférent. Entre enthousiasme et réserves. Que sait t-on exactement

La sortie d’Avatar 3 : De feu et de cendres approche à grands pas. Le film arrive en salles le 17 décembre et, comme souvent avec James Cameron, l’attente est énorme. Plusieurs journalistes nord-américains ont eu la chance de le découvrir en avant-première. Leurs avis viennent de tomber. Et ils dessinent un tableau beaucoup plus contrasté qu’on aurait pu l’imaginer.

Une nouvelle tribu au cœur de l’histoire du nouveau Avatar

Dans ce troisième chapitre, Cameron introduit une faction encore inédite : le Peuple des Cendres. Cette tribu revêt un rôle clé, notamment grâce à Varang, jouée par Oona Chaplin. Elle apparaît comme une figure charismatique, déterminée, parfois inquiétante. Elle devient un nouvel obstacle pour la famille Sully, toujours marquée par les événements tragiques du précédent film. Cette arrivée donne un souffle nouveau à Pandora. Et beaucoup de journalistes soulignent justement cette nouveauté. Selon eux, la tribu ajoute une dynamique intéressante, plus rugueuse et plus dramatique.

Une bonne partie de la presse est ressortie très enthousiaste sur Avatar. Selon eux, James Cameron prouve encore une fois qu’il sait créer une expérience visuelle hors normes. Certains parlent d’un film “épique”, “ambitieux” et surtout “plein d’émotion”. Plusieurs réactions insistent aussi sur la force des thèmes abordés : la famille, l’héritage, la survie. Des ingrédients déjà présents dans les épisodes précédents, mais qui semblent ici revenir avec davantage de puissance. Et, à chaque fois, un point revient : la performance d’Oona Chaplin. De nombreux journalistes estiment même qu’elle offre l’un des rôles les plus mémorables depuis le début de la saga.

Mais des critiques pointent un vrai manque de renouvellement

Cependant, tout le monde n’est pas aussi convaincu par le nouveau Avatar. Certains estiment que ce troisième opus souffre d’un problème récurrent, une structure trop familière. Pour eux, Cameron répète les mêmes mécaniques, au point que le film donne parfois l’impression de tourner en rond. Et cela serait encore plus visible avec une durée jugée trop longue.

D’autres critiques vont plus loin. Ils parlent d’un film confus, trop chargé, parfois brouillon. Certains comparent même fortement De feu et de cendres à La Voie de l’eau, en regrettant un manque d’audace. Pour eux, ce nouvel épisode d'Avatar n’apporte pas assez de nouveautés pour justifier ses trois heures.

Source : X