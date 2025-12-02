Deux semaines avant sa sortie au cinéma, Avatar 3 De Feu et de Cendres fait monter la pression avec un nouveau trailer et promet encore un spectacle explosif pour l'univers de James Cameron.

Avatar 3 De Feu et de Cendres arrive en effet au cinéma le 17 décembre chez nous et le 19 décembre dans le reste du monde, et la campagne de communication autour de cette suite des aventures de Jake Sully et sa bande à Pandora bat son plein. Il y a quelques jours, nous avions d'ailleurs eu droit à une nouvelle bande-annonce qui posait le ton nettement plus destructeur de ce troisième volet dans la Tribu du Feu. Cette semaine, un nouvel extrait du film se dévoile, qui annonce encore la couleur d'un conflit qui va clairement mettre la planète à... feu et à sang.

Les pièces d'Avatar 3 se mettent en place pour une sortie explosive

Après la dernière bande-annonce centrée sur Jake Sully, Neytiri et leur famille, ainsi que les décors à couper le souffle de Pandora, ce nouvel extrait d'Avatar 3 se veut nettement plus intimiste. Il se focalise en effet uniquement sur Varang, la cheffe du peuple Mangkwan et de cette terre très inhospitalière, en pleine discussion avec un certain... Quaritch, l'ennemi juré de Jake.

Cet extrait d'Avatar 3 laisse miroiter qu'une relation potentiellement sulfureuse risque de naître entre les deux antagonistes de cette suite, alors qu'ils se mettent d'accord pour répandre le feu et la destruction sur la famille de Jake Sully et leurs alliés. L'échiquier se met donc en place pour une confrontation explosive, qui risque de provoquer d'effroyables dégâts et pertes dans les deux camps.

Malgré le fait que ce nouvel extrait d'Avatar 3 se concentre sur une simple discussion entre Varang et Quaritch, on peut encore admirer l'impressionnant travail sur l'aspect visuel de l'ensemble, en dépit d'une scène presque exclusivement reconstituée par ordinateur. On avait déjà vu les merveilles graphiques que cela donnait avec le deuxième film, et surtout les passages dans l'eau, et on s'attend à prendre une claque autrement plus flamboyante dans sa suite. Rendez-vous pour savoir si c'est bien le cas le 17 décembre 2025 chez nous.

Source : YouTube