Le retour des hommes bleus approche. Avatar 3 prépare sa sortie mondiale dans les salles obscures et dévoile un nouveau trailer qui nous plonge en territoire inconnu.

Pandora est prête à vous rouvrir ses portes. La grande saga créée par James Cameron reviendra au cinéma au mois de décembre avec une histoire inédite nous menant à la rencontre d'un nouveau peuple aux côtés des Sully. Histoire de bien préparer sa sortie, Avatar 3 De Feu et de Cendres vous tease encore plus avec son nouveau trailer flamboyant.

Avatar 3 en met encore plein les yeux

Comme les opus précédents, le film Avatar 3 promet du grand spectacle en salles. Chaque nouveau trailer est l'occasion de nous dévoiler davantage les décors de Pandora d'une part. Dans ce troisième chapitre, la famille fondée par Jake Sully et Neytiri poursuit son voyage et arrive en territoire Mangkwan, recouvert de cendres. Pour l'heure, le dernier aperçu se préserve de trop nous en montrer. En contrepartie, on peut s'extasier sur les environnements marins, les îles aux abords et les forêts.

D'autre part, ce nouveau trailer d'Avatar 3 met l'accent sur les personnages et les tensions entre les clans. La représentation des Na'vi est toujours aussi saisissante. Le peuple Mangkwan se dévoile tout doucement et, déjà, l'autorité de Varang promet des moments intenses tandis que la tension monte avec les Terriens. D'ailleurs, le teaser trailer semble indiquer que certaines alliances pourraient bien se créer...

James Cameron va encore nous faire voyager avec ce troisième volet. Plus encore, le ton s'annonce clairement plus sombre et le public sera brûlant de découvrir comment les Sully parviennent à surmonter les blessures qui pèsent sur chacun d'eux après La Voie de l'eau, tout en faisant face aux nouveaux enjeux qui les attendent. Avatar 3 sortira en salles en France le 17 décembre prochain, puis le 19 décembre 2025 dans le monde entier. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour être parmi les premiers à le découvrir.