La saga la plus impressionnante de l'histoire du cinéma va faire son grand retour dans les salles obscures en fin d'année 2025. Le premier trailer d'Avatar 3: Fire and Ash est sorti.

Jamais Cameron avait déjà impressionné le grand public avec Titanic. Désireux d'exploiter le médium cinématographique pour en mettre plein les yeux aux spectateurs, il réitère l'opération avec sa saga Avatar. Les deux premiers opus ont chacun été une claque visuelle d'ampleur. Le troisième volet, Fire and Ash, promet déjà de relever la barre encore plus haut ; la preuve en images.

Un premier trailer qui va vous enflammer

Annoncée dès le départ comme une grande fresque à la découverte de la planète Pandora, la saga Avatar dépayse le spectateur et enchante son imaginaire. James Cameron est parvenu à inventer un univers qui rend curieux autant qu'il ébait. Les joueurs et joueuses ont d'ailleurs bu en apprécier une nouvelle incursion grâce au jeu Frontiers of Pandora d'Ubisoft.

Ainsi, chaque nouveau film de la licence s'offre comme une nouvelle plongée dans un pan de monde d'apparence onirique, où les apparences cachent en réalité des conflits et des rivalités ancestrales. Après une première immersion au sein du clan Na'Vi Omaticaya, proche de la forêt, le deuxième film, La voie de l'eau, nous a mené à la rencontre des Metkayina, rattaché à l'océan. À sa suite, Avatar 3 De Feu et de Cendres (Fire and Ash en vo) va nous enflammer avec le clan Mangkwan, vivant dans un village recouvert de cendres à proximité des volcans.

Le nouveau trailer d'Avatar 3 donne un avant-goût aussi flamboyant que brûlant de cette nouvelle aventure en territoire Na'Vi. Cette fois, ce ne sont pas les humains qui joueront le rôle de principaux antagonistes, mais bien le peuple des cendres et sa cheffe très affirmée, Varang, incarnée par l'actrice Oona Chaplin (Sherlock). Le ton est définitivement plus sombre pour ce troisième volet, au croisement des thématiques de la famille, des croyances et de la vengeance.

Pour autant, préparez-vous à en prendre une nouvelle fois plein les yeux. Avatar 3 Fire and Ash prend de la hauteur et impressionne visuellement. Après nous avoir entraîné sous les eaux dans le deuxième volet, la suite va nous entraîner de nouveau dans les airs. Les membres du clan Mangkwan défient non seulement les Sully, mais aussi les sommets. Voilà un film qui s'annonce, encore une fois, de haute volée. Rendez-vous le 17 décembre 2025 pour le découvrir sur grand écran.