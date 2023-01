Alors qu’Avatar 2 : La voie de l’eau a franchi le cap symbolique des 2 milliards il y a peu, le film dépasse désormais un à un les films les plus rentables de l’histoire. Et même si le réalisateur James Cameron a déjà rempli tous ses objectifs haut la main, il peut désormais viser le top 3 et entrer définitivement dans l’histoire. Devinez quoi, c’est ce qui est en train de se passer. Et pourtant, tout n'est pas si glorieux que ça si l'on en croit les toutes premières estimations.

Avatar 2 enchaînent les records au box office mondial...

Qu’on l’aime ou non, Avatar 2 : La voie de l’eau atomise littéralement le box office en enchaine les records. Après un démarrage timide, notamment à cause de la coupe du monde, le film a décollé pour ne plus jamais s’arrêter. Films Marvel, Top Gun Maverick et autres longs-métrages à records, ont tous cédé leur place au monument de James Cameron. Avatar 2 se positionne désormais en tant que quatrième film le plus rentable de toute l’histoire du cinéma, à seulement 100 millions de dollars de Titanic et ses 2,2 milliards. Cameron est donc sur le point d’écraser son propre record, un record historique d'ailleurs puisque Titanic est le film le plus vieux de tout le top 10. Autour de lui, on retrouve notamment Avatar (2009) en première position avec 2,89 milliards de dollars, Avengers Endgame et ses 2,80 milliards de dollars en seconde place, ou encore Star Wars 7 (2,07 milliards), qui vient tout juste de se faire reléguer à la cinquième place.

... mais est bienplus timide que prévu aux USA

Sur le territoire américain en revanche, le film déçoit, même si, paradoxalement, il explose encore les records. Avatar 2 vient de surpasser Star Wars 7 en franchissant la barre des 620 millions de dollars collectés et vise maintenant le premier Avengers et ses 623 millions. C’est un très joli score. Toutefois, vu les records à l’échelle mondiale, et d'après les premières estimations, il aurait dû littéralement tout exploser sur son passage et ce n’est pas le cas.

Dès le départ, Avatar 2 a bien eu du mal à décoller et s’est même avéré très décevant, bien en dessous des prévisions du réalisateur à succès. James Cameron expliquera d’ailleurs plus tard qu’il avait visiblement « mal calculé sa rentabilité ». La prouesse sur le sol national reste toutefois belle, mais bien moins tape à l'œil qu’à l’échelle mondiale. Puisqu’avec ses recettes sur le sol américain, Avatar 2 : La voie de l’eau ne réussira à rentrer dans le Top 10 des films les plus rentables que de justesse, là où il aurait dû y être depuis des semaines si l’on en croit les premières prévisions. À chacun ses problèmes et ses déceptions.