Avatar 3 vient enfin de franchir ce cap extrêmement important, il était temps ! C'est peut-être une bonne nouvelle pour les suites. Rien n'est moins sûr, mais l'espoir reste tout de même permis.

Comme prévu, Avatar 3 De Feu et de Cendres vient de franchir une étape symbolique et extrêmement importante. On le dit depuis le départ, le nouveau film de James Cameron peine à briller autant que les deux premiers films. Plusieurs facteurs extérieurs entrent évidemment en compte dans l'équation, mais globalement le film ne comble pas toutes les attentes. En témoignent les retours assez mitigés notamment. Mais ça ne l'empêche pas d'écraser la concurrence.

Avatar 3 devient enfin milliardaire !

Si Avatar 3 divise et déçoit même lorsque l'on commence à parler chiffres en le comparant aux deux précédents long-métrages, il n'en reste pas moins un énorme succès. C'est tout de même la plus grosse sortie de 2025, devant bien d'autres blockbusters sortis cette même année. Il devrait certainement se faire une place de choix dans le classement de 2026, même si les mastodontes de Marvel, à savoir Spider-Man Brand New Day et surtout Avengers Doomsday, vont le mettre à mal.

Avatar 3 De Feu et de Cendres a franchi le cap symbolique du milliard de dollars ce week-end, comme attendu. À l'heure où ces lignes sont écrites, le film enregistre pas moins de 1,083 milliard de dollars au box-office. Comme l'avaient indiqué quelques prédictions de spécialistes du milieu, Avatar 3 devrait finir sa course aux alentours des 1,5 ou 1,7 milliards de dollars. Un succès colossal qui lui assurera une place parmi les plus grosses réussites de l'histoire du cinéma, mais une marche de podium en dessous de ses aînés qui voltigent à 2 milliards passés pour Avatar 2 et presque 3 milliards pour le premier film.

Difficile donc de dire encore avec certitude si oui ou non il y aura un Avatar 4 et 5. Il y a de ça quelques années, il se disait déjà que les films allaient s'enchaîner assez rapidement pour éviter une attente aussi longue qu'entre le premier et le second métrage. Mais depuis, les choses ont changé, James Cameron tient un discours un peu plus sur l'expectative, difficile donc d'être encore sûr. Ça dépendra certainement de Disney et de sa capacité à miser très gros sur les deux derniers films prévus.

Source : Imdb