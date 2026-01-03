Avatar 3 De Feu et de Cendres peine à convaincre et ne devrait malheureusement pas remplir ses objectifs. Ça se confirme encore alors que les attentes étaient énormes.

Avatar 3 De feu et de Cendres continue de cartonner au cinéma et il devrait faire partie des plus grosses réussites de l'histoire du box-office. Ce n'est presque pas une surprise finalement, tant la franchise sait créer l'événement. Cependant, ce troisième épisode ne réussira certainement pas à briller autant que ses grands frères au box office, les pronostics ne sont pas aussi fous qu'attendus.

Avatar 3 restera un carton mais clairement en dessous des attentes

Avatar premier du nom, c'est presque 3 milliards de dollars désormais. Le film a enregistré plus de 2 milliards de dollars de recettes lors de sa première sortie, c'est le plus gros succès de tous les temps au cinéma. Avatar 2 La Voie de l'Eau quant à lui, a franchi la barre des 2 milliards de dollars à une vitesse assez folle, faisant de lui le troisième plus gros succès de tous les temps juste derrière Avengers Endgame. Dès lors, tout le monde s'attendait à ce qu'Avatar 3 fasse lui aussi un chemin similaire ou presque, mais malheureusement ça ne sera pas le cas, à moins d'un revirement assez incroyable.

Pour l'heure, le film a franchi les 850 millions de dollars de bénéfice, une très jolie somme qui lui assure son milliard de dollars dans les prochaines semaines. Une première exploitation qui devrait se conclure aux alentours des 1,5 ou 1,7 milliard de dollars selon les pronostics de différents spécialistes de l'industrie. Alors oui, c'est énorme et ça fera entrer le film dans l'histoire des plus gros succès cinématographiques, mais ça le placera aussi bien en dessous des deux premiers épisodes, indétrônables.

Il reste tout de même encore quelque temps à Avatar 3 pour asseoir sa domination dans les salles obscures, mais les deux milliards de dollars paraissent très difficiles à atteindre en l'état. Sur la même période, Avatar 2 avait déjà franchi la barre symbolique du milliard, là on est encore en dessous. Reste à voir si les résultats finaux seront suffisants pour assurer une suite à la licence. À la base, un Avatar 4 et 5 étaient prévus, mais désormais rien n'est moins sûr. James Cameron lui-même est dans le doute. Il n'y aura en tout cas rien avant le prochain Terminator qui semble être son prochain gros projet.

Source : imdb