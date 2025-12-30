Décidément, le réalisateur James Cameron reste tout aussi impressionnant avec Avatar 3 malgré les années, et l’homme est sur le point de briser un record historique quasiment impossible à battre.

Depuis ses débuts en 2009, Avatar a toujours été un carton. Mais le succès de la saga est désormais tout simplement inimaginable, et son réalisateur, James Cameron, est sur le point de dépasser un record absolu dans l’histoire du cinéma, surpassant même le maître Steven Spielberg.

Avatar 3 est un gros carton et Cameron brise tout

Ainsi avec Avatar 3 Fire and Ash, le réalisateur pourrait devenir le premier cinéaste à enchaîner quatre films dépassant le milliard de dollars de recettes, un exploit inédit, même pour les plus grandes légendes d’Hollywood. Le troisième film approche désormais la barre symbolique du milliard de dollars de recettes mondiales, confirmant une nouvelle fois l’incroyable longévité commerciale de la saga imaginée par James Cameron.

Ce succès n’a rien d’un hasard. Le réalisateur peut déjà se targuer d’avoir signé trois films consécutifs au-delà du milliard, avec Avatar, Avatar: The Way of Water et Titanic. Si Fire and Ash poursuit sur cette lancée, Cameron deviendrait tout simplement le premier réalisateur à réussir cet exploit quatre fois d’affilée.

Même Steven Spielberg n’a jamais fait aussi bien

Ce chiffre prend encore plus de poids lorsqu’on le compare aux autres géants du cinéma. Steven Spielberg, pourtant auteur de certains des plus grands succès de l’histoire, n’a atteint le milliard qu’une seule fois sur des films sortis de manière non consécutive. Là où Spielberg, Scorsese ou même Nolan brillent par leur diversité, Cameron se distingue par une régularité quasi industrielle, sans jamais sacrifier l’ampleur technique ni l’ambition artistique de ses projets. Avatar 3 en est une nouvelle preuve.

Le contexte est pourtant plus complexe qu’à l’époque d’Avatar ou de Titanic. Le box-office mondial reste fragile, la concurrence du streaming est forte et le public se montre plus sélectif. Malgré cela, Pandora continue d’attirer les foules, notamment grâce à des performances solides en Chine et sur les marchés internationaux. Ce nouveau succès confirme une réalité difficile à contester. James Cameron n’est pas seulement un réalisateur à succès, il est une anomalie statistique dans l’histoire du cinéma. À chaque sortie majeure, il repousse les limites du box-office. Reste à voir ce que donnera son prochain film qui ne devrait pas être un film Avatar comme il avait pu le préciser.

Source : fandomwire