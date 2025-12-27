Succès historique ? Déception ? Avatar 3 de Feu et de Cendres fait beaucoup parler de lui en ce moment et malheureusement pas que pour les bonnes raisons. Alors que les deux précédents épisodes ont mis tout le monde d'accord, du moins en grande partie, ce troisième volet divise grandement. Beaucoup le trouvent trop long, trop similaire aux deux premiers films au point de ne plus surprendre et cette fois-ci le visuel ne suffirait pas à tout excuser. Entre des attentes insatisfaites et une certaine lassitude, le nouveau film événement de James Cameron arrivera-t-il à faire aussi fort que les précédents ?

Avatar 3 cartonne, mais ne performe toujours pas autant qu'attendu

Avatar 3 est à l'affiche de nos salles obscures depuis le 17 décembre 2025 et bien qu'il ait démarré sur les chapeaux de roues par rapport à toutes les sorties de l'année, il fait moins bien qu'Avatar 2. Évidemment, il faut prendre en compte tout un tas de paramètres en plus de l'accueil plutôt tiède. L'attente est moins importante que le précédent film et l'inflation a fait mal à tout le monde (et continue d'ailleurs) par exemple. Quoi qu'il en soit, à l'heure où ces lignes sont écrites, Avatar 3 est sur le point de franchir le demi-milliard de dollars avec des recettes mondiales avoisinant les 473 millions de dollars en une petite semaine d'exploitation. C'est assurément un chiffre vertigineux qui coiffe au poteau la plupart des sorties de l'année, mais on est en dessous du féroce Avatar 2 La Voie de l’Eau.

Sur le territoire américain, le film s'approche des 120 millions de dollars de recettes et plus de 353 millions à l'international. Reste maintenant à voir ce que donnera après un second week-end d'exploitation, généralement moins fort que le premier, mais bien plus qu'en semaine. Avatar 3 devrait très certainement franchir la barre symbolique des 500 millions de dollars, ce qui devrait finir par le rentabiliser puisque, selon un rapport de Variety, le film aurait coûté la bagatelle de 350 millions de dollars et 150 millions supplémentaires en marketing. Il lui reste donc encore du chemin pour rassurer les producteurs et Disney qui semble être un peu plus tatillon quant à la suite de la franchise. En tout cas, James Cameron lui n'est plus aussi sûr de lui visiblement, mais on ne perd pas espoir.

source : Imdb