Alors que certains demandent un boycott du film, Avatar 2 : La voie de l'eau est en train de cartonner un peu partout dans le monde et les premiers rapports du box-office mondial donnent le vertige.

Avatar 2 a mi-chemin du milliard en moins d'une semaine

Si le lancement du film a été bousculé par la coupe du monde, notamment en France où il a fait un démarrage un poil timide pour un blockbuster de ce calibre, le film s’est nettement rattrapé.

Avatar 2 vient en effet de franchir la barre du demi-milliard de dollars en un peu moins d’une semaine de disponibilité au cinéma. Un record absolu pour la franchise et un très beau score qu’il doit majoritairement à son exploitation sur la scène internationale où il enregistre plus de 350 millions de dollars.

Sur le sol américain en revanche, le film vient tout juste d'atteindre ses objectifs et engrange un peu plus de 150 millions de dollars. Ici, la déception reste énorme comme au démarrage, puisqu'il devait initialement atteindre 150 à 175 millions de dollars lors de son premier week-end d'après les estimations. Vu d'ici donc, ça reste un lourd échec. Mais Avatar 2 est bien parti pour durer, c'est un marathon et non un sprint.

Les chiffres exacts n’ont pas encore été dévoilés par Disney, mais ce lundi, c’était la Chine qui dominait le marché international avec plus de 62 millions de dollars enregistrés. Elle est suivie par la Corée du Sud avec près de 28 millions puis de la France avec un peu plus de 26 millions de dollars.

Disney s'en met plein les poches

Oui, Avatar 2 est un carton phénoménal et il devrait très certainement franchir la barre du milliard dans quelques semaines. Des chiffres qui donnent le vertige et qui permettent d’ailleurs à Disney d'emmagasiner plus de 4 milliards de recettes en 2022 avec ses films. C’est absolument énorme.

Cette année, il faut aussi dire que Disney pouvait compter sur de très grosses sorties de l’écurie Marvel. Comme Doctor Strange 2 (Mars 2022) qui a empoché 940 millions de dollars, Thor 4 (Juillet 2022) qui en a cumulé près de 760 millions tandis que le récent Black Panther 2 (novembre 2022) a enregistré pas moins de 790 millions de dollars.

Avatar 2 et ses quelques 500 millions devrait quant à lui continuer à remplir les caisses de Disney et l’année 2023 s'enchaînera avec la sortie d'Ant Man 3 : Quantumania attendu le 17 février 2023, Les Gardiens de la Galaxie 3 le 3 mai 2023. L’année se terminera enfin avec The Marvels (Captain Marvel 2) le 26 juillet 2023. Mickey peut dormir sur ses deux oreilles.