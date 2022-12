Avatar 2 : La voie de l’eau est à l’affiche de pratiquement tous les cinémas du monde depuis mercredi dernier et les premiers chiffres viennent enfin de tomber. Ce premier week-end, est-il une réussite ? Oui et non.

Avatar 2 : La voie de l'eau est assurément LE film événement de cette fin d’année et le bougre a tous les regards braqués sur lui tant il est hors norme. James Cameron a en effet misé très gros sur son second opus et doit impérativement arriver à accumuler pas moins de 2 milliards de dollars pour rendre l’opération rentable, oui, c’est absolument énorme.

Avatar 2 et son épée de Damoclès faite de billets verts

En France, le jour de lancement a été assez timide et le film n’avait enregistré qu'environ 250 000 entrées. C’est un beau score certes, mais moins bon que le premier long-métrage chez nous. Dans le monde, le film avait réussi à glaner pas moins de 15,8 millions de dollars.

Ce dimanche soir, Avatar 2 boucle son premier week-end de lancement, une étape importante qui est également l’occasion de faire un premier bilan, et le résultat est en demi-teinte.

À l’heure où ses lignes sont écrites, Avatar 2 enregistré environ 435,5 millions de dollars, dont 300,5 millions à l'international. Un beau record bien au-dessus du premier film qui avoisinait les 278 millions pour la même période.

Cependant, sur le territoire américain, la déception est très grande. Le film n’a en effet rapporté que 135 millions de dollars, ce qui est bien loin des 150-170 millions espérés. Bien qu’ici aussi les chiffres surpassent nettement ceux d’Avatar (2009) et ses 77 millions de dollars, Avatar 2 est bien loin des monstres de l’écurie Marvel comme Dr Strange 2 ou plus récemment Black Panther 2 qui ont respectivement amassé 187 et 181 millions de dollars sur le sol américain.

Toutefois, rien n’est encore perdu pour Avatar 2 : La voie de l’eau puisque tout devrait rapidement exploser. La coupe du monde est terminée et les derniers blockbusters ont pour la plupart explosé peu après leur sortie. En prime, le film de James Cameron peut se targuer d’être une petite réussite, la plupart des critiques sont très bonnes tout comme la majorité des retours des spectateurs. Il faudra maintenant attendre quelques semaines pour avoir le verdict final et savoir si l’on aura le droit aux autres longs-métrages prévus ou si tout s’arrêtera avec Avatar 3 l’année prochaine. Chose qui, on le rappelle, pourrait arriver si Avatar 2 : La voie de l’eau échoue dans sa quête de rentabilité. James Cameron doit avoir quelques suées.