Bien que la série Arcane ait tiré sa révérence, les discussions de fans continuent d'alimenter des théories de toutes parts. L'une d'elle pourrait bien avoir enfin trouvé une réponse.

La série Arcane a fait battre le cœur des fans de League of Legends et des néophytes sur deux saisons. Entre les enjeux d'envergure que croitre et les destinées de héros qui ont connu des rebondissements souvent tragiques, elle n'a pas laissé indemne son public. Mais il reste une part de cryptique dans cette production Netflix qui alimente bon nombre d'hypothèses au sein de la communauté. Dès lors, cette dernière devrait tressaillir face aux déclarations d'un des co-créateurs.

Une réponse à la plus grosse théorie sur la saison 2 d'Arcane

La saison 1 d'Arcane avait déjà su toucher le public en plein cœur. Dès le départ, les personnages ne sont pas ménagés et les événements aux conséquences terribles s'enchaînent. Mais, dans la saison 2, cela prend encore une autre dimension en atteignant directement les différents protagonistes que nous suivions depuis le début.

Attention aux SPOILERS sur la fin d'Arcane dans la suite de l'article.

La fin d'Arcane, diffusée le 23 novembre 2024 sur Netflix, aura choqué les fans sur un point. Le dernier épisode voit le sacrifice de Jinx, non seulement l'un des personnages les plus importants de la série mais aussi l'un des plus populaires du jeu League of Legends. Mais, certains fans refusent d'y croire : pour eux, l'enfant de Zaun n'est pas morte. La preuve serait même la séquence finale dans laquelle Caitlyn Kiramman examine les plans de l'hexgate, avant d'afficher un sourire qui laisserait entendre que la sœur de Vi serait bien en vie.

Les adeptes de cette théorie devraient donc sauter de joie face aux dernières déclarations d'Alex Yee, le co-créateur d'Arcane. Dans une interview, il ne laisse plus de place aux doutes. Même s'il rappelle que « ce n'est pas une histoire où tout s'arrange », un espoir persiste. « Elle n'est définitivement pas définitivement pas morte » dit-il, comme une sorte de pirouette qui, là encore, alimentera de nouvelles hypothèses. On comprend bien qu'il reste une part de Jinx dans cet univers, mais sous quelle forme ? Nous le saurons peut-être grâce aux futures séries adaptées de League of Legends.

