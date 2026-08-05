Apple TV accueille l'une de ses séries les plus populaires, de retour pour une saison 4 évidemment très attendue. La diffusion commence dès aujourd'hui.

C'est une des séries exclusives Apple TV que Netflix, Prime Video ou encore Disney+ doivent envier à la marque à la pomme. Ted Lasso, la fiction sur un entraîneur de foot pas comme les autres, marque son retour avec une saison 4 qui promet encore de bons moments de télévision. Au rendez-vous, 10 épisodes qui seront diffusés chaque semaine jusqu'au mois d'octobre 2026.

La nouvelle saison de Ted Lasso démarre sur Apple TV

Première série Apple Original à avoir remporté un Golden Globe, Ted Lasso est l'une des séries à ne pas louper depuis 2020. Ce drame sportif co-créé par Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly est clairement l'une des plus-values du catalogue d'Apple TV. Entre son ton léger, des thématiques très actuelles et le parcours irrésistible de son héros éponyme, incarné à la perfection par Jason Sudeikis du Saturday Nigh Live, elle a su conquérir un public très large.

En ce mois d'août, Ted Lasso fait donc son grand retour avec une saison 4 tout aussi prometteuse. Notre coach aguerri se prépare à un tout nouveau challenge. Toujours à Richmond, il va cette fois prendre en charge une équipe féminine de football qui évolue en deuxième division. Il va alors se confronter à d'autres tempéraments qui pourraient le conduire à repenser son approche. Jusqu'où emmènera-t-il ses athlètes ? Réponse à partir d'aujourd'hui sur Apple TV !

Où regarder les épisodes de la saison 4 de Ted Lasso ?

Ted Lasso est une série produite en exclusivité par et pour le service de streaming Apple TV. Vous rretrouverezdonc la saison 4 sur ladite plateforme. Cela dit, elle est également incluse dans d'autres abonnements. Vous avez alors le choix entre :

Directement sur Apple TV+

Via l'abonnement Canal+

Via la chaîne Apple TV en supplément sur Prime Video

Quel est le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4 ?

La diffusion de Ted Lasso reprendra day one son rythme hebdomadaire. Ainsi, les 10 épisodes de la saison 4 sortiront un à un, chaque mercredi à 9 heures. Cela commence dès aujourd'hui, ce qui donne le planning suivant :

5 août 2026 : Épisode 1, “Home”

12 août 2026 : Épisode 2, “Curiouser and Curiouser!”

19 août 2026 : Épisode 3, “Richmond's Got Talen”

26 août 2026 : Épisode 4, “Greyhound's Day Off”

2 septembre 2026 : Épisode 5, “Riches of Embarassment”

9 septembre 2026 : Épisode 6

16 septembre 2026 : Épisode 7

23 septembre 2026 : Épisode 8

30 septembre 2026 : Épisode 9

7 octobre 2026 : Épisode 10