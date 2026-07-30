Apple TV dévoile une nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Ted Lasso, la suite de sa série phénomène aux 25 milliards de minutes visionnées aux Etats-Unis.

Ted Lasso s’apprête à rechausser ses crampons. A une semaine du lancement de la saison 4 sur Apple TV, le géant américain a dévoilé une nouvelle bande-annonce marquant le retour de l’entraîneur le plus optimiste du petit écran. Après trois ans d’absence, Jason Sudeikis reprend donc enfin son rôle et son personnage devra relever un nouveau défi : diriger une équipe féminine de football de deuxième division.

Apple TV montre une dernière fois la saison 4 de Ted Lasso

Le terrain de change dans cette saison 4. L'équipe masculine de l'AFC Richmond passe sur le banc de touche et l’équipe des Lady Greyhounds de Richmond entre sur le terrain. Ted doit désormais construire un nouveau collectif, où, comme le résume Apple dans son communiqué officiel, le coach et ses joueuses devront prendre des risques qu’ils n’auraient jamais osé envisager avant. Si l’équipe change, la recette qui a fait le succès de la série reste la même. La première bande-annonce montre en effet que la série Apple TV n’a rien perdu de son humour, son émotion, sa bienveillance et sa candeur qui ont fait sa réputation. Mais elle laisse également entrevoir un ton un peu plus mélancolique, alors que Ted ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

Bande-annonce en anglais.

Quel est le casting de la saison 4 de Ted Lasso ?

Ted pourra compter sur le soutien de ses proches et amis et retrouvera des visages bien connus des fans de la série Apple TV, dont Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple), Roy Kent (Brett Goldstein), Coach Beard (Brendan Hunt) et Higgins (Jeremy Swift). Mais qui dit nouvelle équipe féminine, dit nouveau casting. Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack (Prime Target), Faye Marsay (Andor), Abbie Hern (Enola Holmes 2), Aisling Sharkey et Grant Feely rejoignent donc cette belle équipe, pour incarner les nouvelles joueuses de Richmond. Voici en résumé le casting de la saison 4 de Ted Lasso :

Jason Sudeikis : Ted Lasso

Hannah Waddingham : Rebecca Welton

Brett Goldstein : Roy Kent

Juno Temple : Keeley Jones

Brendan Hunt : Coach Beard

Jeremy Swift : Leslie Higgins

Tanya Reynolds : Alice Chilton, entraîneuse adjointe

Faye Marsay : Lizzie, défenseure centrale

Abbie Hern : Gemma, attaquante

Jude Mack : Boots, gardienne

Aisling Sharkey : Niamh, défenseure

Rex Hayes : Siobhan, défenseure

Grant Feely : Henry Lasso

Quand sort la saison 4 sur Apple TV ? Le calendrier des épisodes

La série a longtemps été présentée comme une histoire pensée pour trois saisons et Ted Lasso avait même tiré sa révérence en 2023. Jason Sudeikis et les scénaristes ont finalement décidé de rempiler après avoir trouvé une nouvelle direction pour relancer la série phénomène aux 25 milliards de minutes visionnées rien qu'aux États-Unis. Le coup d’envoi sera donné le 5 août 2026 sur Apple TV, avec un premier épisode, suivi d’une diffusion hebdomadaire chaque mercredi jusqu’au 7 octobre. Le calendrier de la saison 4 de Ted Lasso sera ainsi le suivant :

5 août : épisode 1

: épisode 1 12 août : épisode 2

: épisode 2 19 août : épisode 3

: épisode 3 26 août : épisode 4

: épisode 4 2 septembre : épisode 5

: épisode 5 9 septembre : épisode 6

: épisode 6 16 septembre : épisode 7

: épisode 7 23 septembre : épisode 8

: épisode 8 30 septembre : épisode 9

: épisode 9 7 octobre : épisode 10

Source : Apple TV