Le mois d’août démarre fort sur Netflix, qui met le paquet sur les séries originales tandis que l’adaptation d’une licence culte de PlayStation est également à l’honneur côté films.

C’est un nouveau mois qui démarre sur Netflix, qui sort tout juste d’un mois de juillet que l’on pourrait aisément qualifier d'extrêmement qualitatif. Et comme nous le savons déjà, la plateforme de SVOD ne compte pas vraiment prendre des vacances en cette période estivale, qui nous réserve une ribambelle de nouveautés tout aussi excitantes pour le mois d’août 2026. Voici le détail complet de ce qui arrive cette semaine sur Netflix.

Tous les films Netflix de la semaine du 3 au 9 août 2026

Côté films, d’abord, le service mettra encore une fois le paquet sur la diversité, avec de nombreux films de genres très différents. De la comédie française On sourit pour la photo au biopic Gran Turismo, inspiré de la célèbre franchise de PlayStation, en passant par Zodiac, polar culte signé David Fincher ; Ballerina, spin-off de la saga John Wick ; ou encore Edge of Tomorrow, film de science-fiction avec Tom Cruise, Netflix en aura assurément pour tout le monde.

05/08 Big Chicken : Le complot de la malbouffe – Documentaire On sourit pour la photo

06/08 Edge of Tomorrow Contagion Zodiac

07/08 Deep Impact

08/08 Robin des bois Ballerina Les têtes givrées

09/08 Gran Turismo



Toutes les séries de la semaine du 3 au 9 août

Même son de cloche du côté des séries, où Netflix mettra surtout l’accent sur les programmes originaux avec les saisons 3 de Ma vie avec les Walter Boys et 1670 ; la seconde partie de Cent ans de solitude et enfin Le Dernier Refuge, un nouveau thriller horrifique. Pour les amateurs d’histoire, l’intégralité des Tudors sera également au programme, tandis que les animes seront à l’honneur avec Alley Cats de Ricky Gervais ou encore L’Héroïne au ruban.

04/08 Les Tudors – Saisons 1 à 4

05/08 1670 – Saison 3 Cent ans de solitude – Partie 2

06/08 Ma vie avec les Walter Boys – Saison 3

07/08 Le Dernier Refuge Ricky Gervais Alley Cats – Anime

08/08 L'Héroïne au ruban – Anime



Source : Netflix