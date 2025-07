Tandis que le programme de juillet 2025 d'Apple TV+ va bientôt se terminer avec la série Acapulco, la plateforme à la pomme nous réserve encore quelques bonnes séries à visionner courant août 2025, avec notamment la première saison de Chief of War et la saison 3 d'Invasion. Le service se doit toutefois d'avoir d'autres productions sous le coude pour la suite, et l'une de ses meilleures séries a justement partagé quelques images qui marquent le coup d'envoi du début de son tournage.

Coup d'envoi lancé pour la suite d'une des meilleures séries d'Apple TV+

Alors que tout portait à croire qu'Apple TV+ en avait terminé avec l'une de ses meilleures séries, avec une saison 3 en 2023 qui avait tout l'air d'une conclusion, même pour ses acteurs, il n'en était finalement rien. Bien au contraire même, puisque sa saison 4 marque un changement radical de cap. Nous parlons bien sûr ici de Ted Lasso. Il y a quelques mois, nous apprenions que son tournage allait commencer courant juillet 2025. Sur son compte X.com officiel notamment, la plateforme Apple TV+ a donc officiellement confirmé la chose, avec de premières images et un texte évocateur : « Nous ne sommes plus à Richmond. La Saison 4 de Ted Lasso est maintenant en production ».

Le célèbre entraîneur, incarné avec brio par Jason Sudeikis, va donc se lancer dans une nouvelle aventure, et même dans un nouveau cadre. Pour rappel, la Saison 4 de la série phare d'Apple TV+ va en effet le placer cette fois à la tête d'une équipe féminine. L'occasion donc de découvrir de toutes nouvelles têtes, même si on s'attend tout de même à retrouver plusieurs membres du casting original, dont Hannah Waddingham, Brett Goldstein et Jeremy Swift.

Voici quoi qu'il en soit une autre série Apple TV+ prestigieuse à surveiller, en plus des prochaines saisons des tout aussi acclamées Severance ou The Studio, entre autres productions exclusives à la plateforme à la Pomme. Naturellement, le début du tournage de la Saison 4 de Ted Lasso implique que patience est de mise pour voir sur le petit écran ce que donnera l'entraînement de cette toute nouvelle équipe féminine.

Source : Apple TV+ sur X.com