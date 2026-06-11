Après 4 ans d’attente, le plus grand rendez-vous pour les amateurs de football fait son grand retour. La Coupe du monde 2026 lancera son coup d’envoi ce soir, prête à nous tenir en haleine pendant un mois entier. Pour vivre à fond l’événement et patienter entre les matchs, on a trouvé ce qu’il vous faut : le top des meilleurs anime de foot. Car, après tout, quel medium a su le mieux rendre honneur au sport le plus populaire de la planète ?

Le football est devenu une institution dans l’anime japonaise. Un fait qui aurait de quoi étonner dès lors que la J1 League ne brille pas autant à l’international que la Premiere League, la Ligua ou même notre Ligue 1 française. Pourtant, cela fait 40 ans quasiment que le Japon se rêve en champion, vibrant à l’idée de voir ses joueurs devenir des légendes au même titre que Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr ou encore Lionel Messi.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 vient de débuter, il est temps de faire ses gammes aux côtés des anime les plus iconiques du petit écran. Quels sont ceux qui ont su nous marquer au point que ses héros sont devenus nos modèles ? Ou ceux qui ont changé notre regard sur ce sport ultra-populaire ? On a fait notre sélection. Voici notre top 10 des meilleurs anime de foot de tous les temps (avec quelques surprises en prime).

Pour qu’un anime de foot se distingue, il faut clairement qu’il sache retranscrire l’esprit du sport. Cela passe aussi bien par un aspect réaliste que la capacité à traduire visuellement l’état qu’on ressent, le ballon au bout du pied. Mais au-delà de ça, les titres les plus marquants sont généralement ceux qui partagent avec authenticité les valeurs du sport en équipe et du football en général. Ce top des meilleurs anime de foot promet de raviver des souvenirs chez vous autant qu’il vous inspirera, on l’espère, de belles découvertes.

Rare anime traitant exclusivement de foot féminin, Farewell, My Dear Cramer nous entraîne dans les couloirs du lycée Warabi Sei. Habituée à jouer avec des garçons, Nozomi Onda est bien décidée à continuer à vivre sa passion même après le collège. Mais pour s’épanouir, elle va devoir motiver et aider une équipe féminine composée de caractères bien différents pour enfin espérer dépasser le stade des qualifications. Adapté du manga Sayonara Football, l’anime nous marque par une plongée réaliste à l’heure de l’adolescence tout en mettant en lumière les défis propres aux joueuses.

9. Area no Kishi, ou The Knight in the Area

La rivalité entre frères peut aussi se jouer dans les vestiaires. Dans Area no Kishi, Suguru et Kakeru ont beau être tous deux passionnés de foot, ils connaissent un destin très différent. Alors que le premier se distingue dès le lycée par son talent ballon au pied, le second, toujours au collège, doit accepter de renoncer à être sur le terrain en raison d’un traumatisme. Entre génie sportif et besoin de garder un pied dans le football grâce au coaching, l’anime entremêle défis, concurrence et entraide fraternelle avec un brio mémorable.

© Weekly Shōnen Magazine.

8. Hungry Heart: Wild Striker

Connu pour Captain Tsubasa, le mangaka Yoichi Takahashi est aussi l’auteur d’une autre œuvre footballistique : Hungry Heart Wild Striker. Avec un style qui rappelle son aîné, cet anime joue aussi sur la rivalité et la passion au sein d’une fratrie. On y suit Kyōsuke Kanō, un jeune garçon qui grandit dans l’ombre de son grand frère, joueur star du Milan AC. Bien qu’il ait fini par raccrocher les crampons, une rencontre au lycée pourrait bien tout changer pour lui. Face à la détermination de l’équipe féminine de son école, il devient entraîneur et ne compte pas s’arrêter là.

© Akita Shoten / Nippon Animation.

7. Whistle!

Remarqué dès sa pré-publication dans le Weekly Shōnen Jump, Whistle! affrontait Hungry Heart à la télévision au début des années 2000. Comptant parmi les séries phares des amateurs de ballon rond à l’époque, il plaît grâce à un récit fort, rythmé par la détermination de son héros, Sho Kazamatsuri. Ce dernier, bien qu’admis dans l’une des meilleures équipes de sa région, subit la discrimination quant à sa petite taille. Il décide alors de rejoindre un club plus modeste, avec lequel il compte bien prendre sa revanche face à ses anciens coéquipiers sur le terrain de foot.

© Weekly Shōnen Jump / Marvelous Entertainment et Studio Comet.

6. Days

Si on connaît surtout MAPPA pour L’Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen, le studio signe également l’adaptation de Days. Outre la finesse d’animation qui fait monter d’un cran les anime de foot, la série touche les amateurs de foot en plein cœur avec ce récit d’amitié entre un non-initié qui se prend de passion pour le sport et un véritable prodige. Comme souvent dans ce genre d’histoire, l’alchimie finit par faire des merveilles en jeu, ce binôme inattendu étant en passe de changer la face du football chez les lycéens.

5. Giant Killing

Certes, l’anime Giant Killing n’adapte qu’une petite partie des 69 tomes du manga. Pour autant, il est encore considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs anime de foot (et de sport) 16 après sa diffusion. Il faut dire que le ton change des histoires habituelles de lycéens. Ici, on entre dans le monde des pros avec Takeshi Tatsumi, ancien joueur de l’East Tokyo-United (ETU), prêt à reprendre le club en main en tant qu’entraîneur. Sauf que ses méthodes de coaching vont secouer une équipe qui enchaîne les défaites, dans l’espoir d’en faire à terme la meilleure du Japon. Plus tactique et plus adulte que les autres titres du genre, c’est un incontournable.

© Kōdansha / Studio Deen.

4. Inazuma Eleven

D’abord un jeu vidéo, puis un manga avant de devenir un anime, Inazuma Eleven a bercé l’enfance de toutes celles et ceux nés au début des années 2000. Poussant à fond la carte des techniques spectaculaires, il transforme les coups spéciaux en véritables pouvoirs sur le terrain pour un mélange explosif entre Captain Tsubasa et Pokémon. Combien d’entre nous se sont pris pour des Mark Evans ou des Axel Blaze dans la cour de récré ? Car c’est ça la force de la série, parler à tous avec des designs simples, des archétypes, mais surtout des valeurs qui motivent le onze de Raimon pour se dépasser et bientôt être capable de rivaliser avec la prestigieuse Royal Academy. L’esprit shōnen nekketsu transpire à chaque épisode, en faisant encore aujourd’hui l’un des anime de foot les plus cools de ces dernières années.

3. Ao Ashi – Playmaker

C’est clairement l’outsider du trio de tête et pourtant ! Ao Ashi est le chouchou de bien des fans d’anime de foot. Pourtant, il n’en est qu’à sa première saison. Mais quand on suit son intrigue réaliste et débordante de sincérité, on comprend pourquoi il captive immédiatement. On y découvre le jeune et vif Ashito Aoi, collégien au caractère bien trempé qui ne démérite pas ballon au pied. Remarqué par le recruteur d’une des plus grandes école de foot du Japon, celui qui était le numéro 1 de sa bourgade découvre la rigueur du haut niveau et les ambitions de ceux qui veulent se professionnaliser. Mais Ashito a un truc qui pourrait bien faire la différence sur un terrain : son sens de la cohésion et sa vision du jeu innée. Deux qualités qui pourraient l’aider à changer son destin quelles que soient les difficultés sur son chemin. La très attendue saison 2 arrivera en fin d’année 2026 sur Crunchyroll. Pour les lecteurs, le manga s’est terminé l’an dernier avec le 40ᵉ tome.

2. Captain Tsubasa / Olive et Tom

Aussi mythique que l’année 1998 pour les Français, Captain Tsubasa est le mentor de tous les mangas de foot qui ont suivi. D’abord connu chez nous avec l’anime Olive et Tom en 1988, il brille toujours à l’écran aujourd’hui avec le remake lancé en 2018. Si les graphismes et l’animation y ont été modernisés, l’histoire, elle, ne bouge pas. Ainsi, on avance droit au but avec Tsubasa Ozora, jeune joueur prometteur qui rêve de faire remporter la Coupe du monde au Japon. Même après quasiment 40 ans, la série reste aussi iconique avec ses rencontres qui durent bientôt autant qu’un vrai match et ses techniques tirées par les cheveux mais qu’on rêve tous de reproduire ! Et comme un titre aussi iconique ne pouvait pas manquer le grand rendez-vous pour les footballeurs, il s’offrira un nouveau jeu vidéo, Captain Tsubasa 2 : World Fighters, le 28 août prochain, sur PC et consoles.

1. Blue Lock

Pour qu’une œuvre si récente parvienne à voler la première place à une légende comme Captain Tsubasa, c’est qu’elle est devenue un véritable phénomène. Pré-publié depuis 2018, le manga Blue Lock a ensuite crevé l’écran en 2022 par une adaptation du feu de dieu. Certes, celle-ci est restée dans les vestiaires pour la saison 2, mais le concept fonctionne toujours aussi bien : la série nous plonge au cœur d’un centre de recrutement spécialisé dans la recherche de l’attaquant ultime, celui qui aura l’égo le plus monstrueux, pour rejoindre l’équipe nationale du Japon et espérer remporter la Coupe du monde. Cette fois, pas de terrain à rallonge, au contraire. L’action est resserrée, dans une ambiance suffocante qui frôle le Battle royale. La psyché des joueurs devient ainsi un guide pour envoyer le ballon au fond du but. Audiences colossales, collaboration avec eFootball, récompenses à tout-va… Blue Lock fait souffler un vent de fraîcheur sur le genre. L’œuvre a même inspiré un projet similaire pour de vrai au Japon, tandis qu’un film live-action arrive cet été, un peu avant la saison 3.

Ces mangas n’ont pas d’anime, mais ils sont parfaits pour la Coupe du monde

Si vous avez déjà fait le tour des anime de foot, alors vous trouverez peut-être des découvertes à faire du côté des mangas qui n’ont pas eu l’honneur d’avoir des adaptations. Pourtant, certains sont tout aussi inspirants que les titres cités dans notre top et on espère bien les voir à l’écran un jour. En plus des séries qui n’adaptent pas le manga en entier, on a 5 recommandations de lecture pour vous :

Be Blues , de Motoyuki Tanaka : un jeune joueur prodige doit réapprendre le foot après un accident qui le contraint à deux ans de pause alors qu’il était aux portes de la professionnalisation. Un manga authentique qui fait écho à l’une des plus grandes craintes des joueurs.

, de Motoyuki Tanaka : un jeune joueur prodige doit réapprendre le foot après un accident qui le contraint à deux ans de pause alors qu’il était aux portes de la professionnalisation. Un manga authentique qui fait écho à l’une des plus grandes craintes des joueurs. Golden Goal , de Guillaume Main et Ni Wei Jun : un jeune immigré marocain arrivé en Espagne est utilisé par la mafia pour une livraison illicite en France, où il va rejoindre une prestigieuse équipe de foot. Un manga français qui séduit par sa double histoire et ses matchs spectaculaires.

, de Guillaume Main et Ni Wei Jun : un jeune immigré marocain arrivé en Espagne est utilisé par la mafia pour une livraison illicite en France, où il va rejoindre une prestigieuse équipe de foot. Un manga français qui séduit par sa double histoire et ses matchs spectaculaires. Head-Trick , de K'Yat et E.D : un lycéen aux airs de délinquants intègre une nouvelle école dont il est contraint de rejoindre l’équipe de foot après avoir mis hors-service le capitaine. Un manga français qui tranche par son humour.

, de K'Yat et E.D : un lycéen aux airs de délinquants intègre une nouvelle école dont il est contraint de rejoindre l’équipe de foot après avoir mis hors-service le capitaine. Un manga français qui tranche par son humour. Heaven Eleven , d’Hideki Ōwada : lorsque deux amis d’enfance passionnés de foot découvrent que leur nouveau lycée ne possède pas d’équipe, ils décident de fonder leur propre club et de l’emmener aussi loin que possible. Un manga rétro qui respire bon la fraternité et la passion.

, d’Hideki Ōwada : lorsque deux amis d’enfance passionnés de foot découvrent que leur nouveau lycée ne possède pas d’équipe, ils décident de fonder leur propre club et de l’emmener aussi loin que possible. Un manga rétro qui respire bon la fraternité et la passion. Mai Ball, de Sora Inoue : après avoir aidé son amie d’enfance à progresser au foot sans y jouer lui-même, un jeune lycéen se découvre très doué pour le sport, décidant alors d’entraîner l’équipe féminine de leur école. Un manga seinen qui aborde le foot féminin avec un double regard.

© Shōgakukan.

© Paquet.

© Ed Edition.

© Akita Shoten.

© Hakusensha et Ototo.

Les mentions spéciales à ne pas laisser sur la touche

Certes, on est ici pour parler d’anime. Mais beaucoup d’entre nous n’ont pas grandi qu’avec Olive et Tom et Inazuma Eleven. Quand on rentrait de l’école, on tombait sur des dessins animés qui méritent tout autant d’être mentionnés en cette période de Coupe du monde.

Le premier et le plus mythique, c’est certainement Foot2Rue. Production franco-italienne encadrée par Marco Beretta et Serge Rosenzweig, la série nous fait voir un autre aspect du sport, plus proche de ceux qui n’évoluent pas en club. Il propose en plus une vision cosmopolite qui nous rappelle, encore avec les saisons actuelles, que le foot est un sport qui n’a pas de frontières.

Autre dessin animé incontournable, Galactik Football est aussi une production française. Encore aujourd’hui, on se rappelle son mélange d’animation 2D et 3D à la Code Lyoko et de ses techniques de l’espace qui donnait au foot une autre dimension. Malheureusement, la série s’est arrêtée sans réelle conclusion au bout de 3 saisons. Mais les fans se battent aujourd’hui pour que la saison 4 voie le jour à grands renforts de pétitions.

Bien sûr, nous aurions pu mentionner un tas d’autres anime, de L’École des champions à Futsal Boys, ou même des dessins animés comme Kung Foot, mais ce sont les dures lois du classement ! Toujours est-il que le monde du foot animé à encore de beaux jours devant lui, preuve en est Dragon Striker, série fraîchement débarquée sur Disney+ avec une esthétique qui rappellerait Wakfu et une histoire au croisement d’Inazuma Eleven et Beyblade. Si vous cherchez comment patienter entre les matchs de la Coupe du monde, vous avez de quoi faire à présent.